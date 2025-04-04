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Эксперт рассказала о последствиях глобальной торговой войны для России

Эксперт рассказала о последствиях глобальной торговой войны для России - 04.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказала о последствиях глобальной торговой войны для России

Россия уже несколько лет живет в условиях международных санкций, сумела запустить программы импортозамещения и наладить цепочки поставок, поэтому для страны... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T15:55+0300

2025-04-04T15:55+0300

2025-04-04T15:55+0300

экономика

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Россия уже несколько лет живет в условиях международных санкций, сумела запустить программы импортозамещения и наладить цепочки поставок, поэтому для страны последствия начинающейся глобальной торговой войны предсказуемы и преодолимы, заявила РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Давыдова. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В ответ на это торговые партнеры Штатов начали устанавливать собственные. Так, Китай ввел дополнительные пошлины в 34% на товары из США сверх действующей ставки. "Россия уже несколько лет живет в условиях санкций, запущены программы импортозамещения, налажены цепочки поставок параллельного импорта, поэтому для нас последствия глобальной торговой войны предсказуемы и преодолимы", - считает Давыдова. В то же время, по ее мнению, рост внешнеторговых пошлин неизбежно приведет к росту цен. "Увеличится стоимость автомобилей и комплектующих к ним, вырастут цены на "гаджеты", медоборудование, фармпрепараты, замедлится строительство инфраструктурных объектов", - заключает эксперт.

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