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Эксперт рассказал, кто может стать основными игроками на рынке РЗМ

Эксперт рассказал, кто может стать основными игроками на рынке РЗМ - 04.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, кто может стать основными игроками на рынке РЗМ

Основными игроками на рынке редкоземельных металлов (РЗМ) на горизонте 10-15 лет могут быть Россия, США, Канада, Австралия и Китай, такое мнение высказал РИА... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T06:16+0300

2025-04-04T06:16+0300

2025-04-04T06:16+0300

россия

экономика

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Основными игроками на рынке редкоземельных металлов (РЗМ) на горизонте 10-15 лет могут быть Россия, США, Канада, Австралия и Китай, такое мнение высказал РИА Новости начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. "Разработка месторождений РЗМ и строительство мощностей для разделения концентрата РЗМ на оксиды и дальнейшей цепочки от оксидов в металлы, от металлов в лигатуры, от лигатур к изделиям требует значительных финансовых вложений и наличия соответствующих технологий. У России есть данные технологии. Можно предположить, что на горизонте 10-15 лет основными игроками на рынке РЗМ могу быть Россия, США-Канада-Австралия и Китай", - рассказал эксперт. "Скорее всего, речь будет идти о совместных предприятиях или совместных проектах в Австралии и Канаде, которые будут предусматривать поставки в США", - уточнил Красноженов. Россия сможет полностью обеспечивать себя, выпуская 7,5 тысячи тонн редкоземов в год, также у нее есть экспортный потенциал, отметил Красноженов. Запасы редкоземельных металлов в РФ составляют порядка 20–30 миллионов тонн – это второе место в мире. По его словам, уже сейчас потребность в редкоземельных металлах на мировом рынке стремительно растет - на около 10% в год, а через несколько лет прогнозируется рост по некоторым металлам в 40 раз. Из-за роста спроса на редкоземельные элементы к 2030 году может возникнуть дефицит предложения. Полностью замкнуть цепочку в области редкоземельных металлов на сегодня удалось только одной стране – Китаю, который в значительной степени контролирует данный рынок, отметил аналитик. "У США зависимость по РЗМ от импорта более 95%. Основной поставщик РЗМ в США – это Китай, а также Малайзия и Япония. У США постоянно возникают конфликты с Китаем, который доминирует на глобальном рынке редкоземельных элементов и периодически меняет условия экспорта, сокращая экспортные квоты или увеличивая их. Таким образом, США могут быть заинтересованы в разработке совместных проектов с Россией", - отмечает Красноженов. Накануне в Минприроды РФ рассказали РИА Новости, что частные инвестиции в геологоразведку редких и редкоземельных металлов в России в 2025 году запланированы в размере 1,6 миллиарда рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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