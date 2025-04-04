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В России выросла доля продаж отечественных электрокаров - 04.04.2025, ПРАЙМ
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В России выросла доля продаж отечественных электрокаров
В России выросла доля продаж отечественных электрокаров - 04.04.2025, ПРАЙМ
В России выросла доля продаж отечественных электрокаров
Доля новых электромобилей российского производства в общем числе продаж авто в РФ в первом квартале увеличилась в годовом выражении на 3 процентных пункта и... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T09:06+0300
2025-04-04T09:06+0300
бизнес
россия
промышленность
минпромторг
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Доля новых электромобилей российского производства в общем числе продаж авто в РФ в первом квартале увеличилась в годовом выражении на 3 процентных пункта и составила 20%, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК. "Доля изготовленных в Российской Федерации составила 20%. В аналогичном периоде 2024 года доля таких электромобилей на рынке составляла 17%", - говорится в квартальном отчете министерства о российском рынке новых электромобилей. "Рынок новых электромобилей составил 2 100 штук (-67% относительно аналогичного периода 2024 года – 6 369 штук)", - также отмечается в отчете. Минпромторг в марте сообщал, что продажи в РФ новых электромобилей за январь-февраль составили 1 468 штук, показав снижение на 60% год к году, а доля изготовленных в РФ составила 23%. ППК входит в группу компаний АО "Электронный паспорт" и специализируется на аналитической обработке статистических данных, содержащихся в системах электронных паспортов транспортных средств и самоходных машин.
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бизнес, россия, промышленность, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Минпромторг
09:06 04.04.2025
 
В России выросла доля продаж отечественных электрокаров

Минпромторг: доля продаж новых отечественных электрокаров выросла до 20%

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗарядка электромобилей на Малой Дмитровке
Зарядка электромобилей на Малой Дмитровке - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Доля новых электромобилей российского производства в общем числе продаж авто в РФ в первом квартале увеличилась в годовом выражении на 3 процентных пункта и составила 20%, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК.
"Доля изготовленных в Российской Федерации составила 20%. В аналогичном периоде 2024 года доля таких электромобилей на рынке составляла 17%", - говорится в квартальном отчете министерства о российском рынке новых электромобилей.
"Рынок новых электромобилей составил 2 100 штук (-67% относительно аналогичного периода 2024 года – 6 369 штук)", - также отмечается в отчете.
Минпромторг в марте сообщал, что продажи в РФ новых электромобилей за январь-февраль составили 1 468 штук, показав снижение на 60% год к году, а доля изготовленных в РФ составила 23%.
ППК входит в группу компаний АО "Электронный паспорт" и специализируется на аналитической обработке статистических данных, содержащихся в системах электронных паспортов транспортных средств и самоходных машин.
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
Россияне стали чаще интересоваться электрокарами и гибридами
25 марта, 16:00
 
БизнесРОССИЯПромышленностьМинпромторг
 
 
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