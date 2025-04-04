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В России выросла доля продаж отечественных электрокаров

В России выросла доля продаж отечественных электрокаров - 04.04.2025, ПРАЙМ

В России выросла доля продаж отечественных электрокаров

Доля новых электромобилей российского производства в общем числе продаж авто в РФ в первом квартале увеличилась в годовом выражении на 3 процентных пункта и... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T09:06+0300

2025-04-04T09:06+0300

2025-04-04T09:06+0300

бизнес

россия

промышленность

минпромторг

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Доля новых электромобилей российского производства в общем числе продаж авто в РФ в первом квартале увеличилась в годовом выражении на 3 процентных пункта и составила 20%, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК. "Доля изготовленных в Российской Федерации составила 20%. В аналогичном периоде 2024 года доля таких электромобилей на рынке составляла 17%", - говорится в квартальном отчете министерства о российском рынке новых электромобилей. "Рынок новых электромобилей составил 2 100 штук (-67% относительно аналогичного периода 2024 года – 6 369 штук)", - также отмечается в отчете. Минпромторг в марте сообщал, что продажи в РФ новых электромобилей за январь-февраль составили 1 468 штук, показав снижение на 60% год к году, а доля изготовленных в РФ составила 23%. ППК входит в группу компаний АО "Электронный паспорт" и специализируется на аналитической обработке статистических данных, содержащихся в системах электронных паспортов транспортных средств и самоходных машин.

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бизнес, россия, промышленность, минпромторг