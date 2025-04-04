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Россия и Мексика рассмотрят перспективы сотрудничества в энергетике - 04.04.2025, ПРАЙМ
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Россия и Мексика рассмотрят перспективы сотрудничества в энергетике
Россия и Мексика рассмотрят перспективы сотрудничества в энергетике - 04.04.2025, ПРАЙМ
Россия и Мексика рассмотрят перспективы сотрудничества в энергетике
Представители России и Мексики в преддверии бизнес-форума "Россия - Мексика" обсудили перспективы расширения энергетического диалога между странами, сообщили в... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T11:08+0300
2025-04-04T11:08+0300
энергетика
россия
мексика
росконгресс
энергетика
сотрудничество
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Представители России и Мексики в преддверии бизнес-форума "Россия - Мексика" обсудили перспективы расширения энергетического диалога между странами, сообщили в фонде "Росконгресс". "В преддверии первого бизнес-форума "Россия – Мексика" в Мехико состоялись дискуссии, посвященные развитию двустороннего взаимодействия... В центре обсуждения оказались перспективы расширения энергетического диалога и участие мексиканской стороны в деловой программе форума, включая сессию "Россия и Мексика: новые горизонты сотрудничества в энергетике и геологоразведке", - говорится в сообщении. Заместитель директора фонда "Росконгресс" Алексей Вальков отметил, что российские и мексиканские технологии в энергетике развиваются серьезными темпами в соответствии с национальными приоритетами стран в области энергетической безопасности, а также добавил, что потенциал такого сотрудничества крайне недоиспользован. В релизе сообщается, что отдельное внимание было уделено проектам в сфере культурной и научной "мягкой силы" - вовлечению латиноамериканских выпускников российских и советских вузов, а также бывших воспитанников интернациональных детских домов.
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россия, мексика, росконгресс, энергетика, сотрудничество
Энергетика, РОССИЯ, МЕКСИКА, Росконгресс, энергетика, сотрудничество
11:08 04.04.2025
 
Россия и Мексика рассмотрят перспективы сотрудничества в энергетике

"Росконгресс": РФ и Мексика обсудили расширение энергетического сотрудничества

© РИА Новости . Дмитрий ЗнаменскийФлаг Мексики на центральной площади Мехико
Флаг Мексики на центральной площади Мехико - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Дмитрий Знаменский
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Представители России и Мексики в преддверии бизнес-форума "Россия - Мексика" обсудили перспективы расширения энергетического диалога между странами, сообщили в фонде "Росконгресс".
"В преддверии первого бизнес-форума "Россия – Мексика" в Мехико состоялись дискуссии, посвященные развитию двустороннего взаимодействия... В центре обсуждения оказались перспективы расширения энергетического диалога и участие мексиканской стороны в деловой программе форума, включая сессию "Россия и Мексика: новые горизонты сотрудничества в энергетике и геологоразведке", - говорится в сообщении.
Заместитель директора фонда "Росконгресс" Алексей Вальков отметил, что российские и мексиканские технологии в энергетике развиваются серьезными темпами в соответствии с национальными приоритетами стран в области энергетической безопасности, а также добавил, что потенциал такого сотрудничества крайне недоиспользован.
В релизе сообщается, что отдельное внимание было уделено проектам в сфере культурной и научной "мягкой силы" - вовлечению латиноамериканских выпускников российских и советских вузов, а также бывших воспитанников интернациональных детских домов.
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ЭнергетикаРОССИЯМЕКСИКАРосконгрессэнергетикасотрудничество
 
 
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