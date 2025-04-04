https://1prime.ru/20250404/es-856367339.html

СМИ: ЕС готовит крупные штрафные санкции против соцсети X Маска

СМИ: ЕС готовит крупные штрафные санкции против соцсети X Маска - 04.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: ЕС готовит крупные штрафные санкции против соцсети X Маска

Регуляторы Евросоюза готовят крупные штрафные санкции против социальной сети X американского предпринимателя Илона Маска, которую обвиняют в нарушениях закона о | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T00:26+0300

2025-04-04T00:26+0300

2025-04-04T00:26+0300

технологии

экономика

мировая экономика

москва

сша

украина

дональд трамп

ес

new york times

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856367339.jpg?1743715599

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Регуляторы Евросоюза готовят крупные штрафные санкции против социальной сети X американского предпринимателя Илона Маска, которую обвиняют в нарушениях закона о борьбе с противоправным контентом и дезинформацией, сообщает газета New York Times со ссылкой на информированные источники. По словам источников, санкции будут включать в себя штраф и требование внести изменения в продукты. Ожидается, что сумма штрафа будет объявлена летом, он должен стать первым в рамках нового закона ЕС, призванного заставить социальные сети контролировать свои сервисы. "Сумма штрафа может превысить миллиард долларов, поскольку регулирующие органы стремятся продемонстрировать пример, чтобы удержать другие компании от нарушения закона о цифровых услугах", - сообщил изданию один из источников. Как отмечается, европейские власти взвешивают, насколько крупный штраф следует выписать соцсети X, поскольку учитывают риск еще больше разозлить президента США Дональда Трампа на фоне широких трансатлантических споров о торговле, пошлинах и конфликта на Украине. Представители ЕС заявляют, что расследование в отношении X ведется независимо от переговоров по пошлинам.

москва

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, москва, сша, украина, дональд трамп, ес, new york times