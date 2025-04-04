https://1prime.ru/20250404/es-856367339.html
СМИ: ЕС готовит крупные штрафные санкции против соцсети X Маска
СМИ: ЕС готовит крупные штрафные санкции против соцсети X Маска - 04.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕС готовит крупные штрафные санкции против соцсети X Маска
Регуляторы Евросоюза готовят крупные штрафные санкции против социальной сети X американского предпринимателя Илона Маска, которую обвиняют в нарушениях закона о | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T00:26+0300
2025-04-04T00:26+0300
2025-04-04T00:26+0300
технологии
экономика
мировая экономика
москва
сша
украина
дональд трамп
ес
new york times
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856367339.jpg?1743715599
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Регуляторы Евросоюза готовят крупные штрафные санкции против социальной сети X американского предпринимателя Илона Маска, которую обвиняют в нарушениях закона о борьбе с противоправным контентом и дезинформацией, сообщает газета New York Times со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, санкции будут включать в себя штраф и требование внести изменения в продукты. Ожидается, что сумма штрафа будет объявлена летом, он должен стать первым в рамках нового закона ЕС, призванного заставить социальные сети контролировать свои сервисы.
"Сумма штрафа может превысить миллиард долларов, поскольку регулирующие органы стремятся продемонстрировать пример, чтобы удержать другие компании от нарушения закона о цифровых услугах", - сообщил изданию один из источников.
Как отмечается, европейские власти взвешивают, насколько крупный штраф следует выписать соцсети X, поскольку учитывают риск еще больше разозлить президента США Дональда Трампа на фоне широких трансатлантических споров о торговле, пошлинах и конфликта на Украине.
Представители ЕС заявляют, что расследование в отношении X ведется независимо от переговоров по пошлинам.
москва
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мировая экономика, москва, сша, украина, дональд трамп, ес, new york times
Технологии, Экономика, Мировая экономика, МОСКВА, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, ЕС, New York Times
СМИ: ЕС готовит крупные штрафные санкции против соцсети X Маска
N T: ЕС готовит крупные штрафные санкции против соцсети X Илона Маска
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Регуляторы Евросоюза готовят крупные штрафные санкции против социальной сети X американского предпринимателя Илона Маска, которую обвиняют в нарушениях закона о борьбе с противоправным контентом и дезинформацией, сообщает газета New York Times со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, санкции будут включать в себя штраф и требование внести изменения в продукты. Ожидается, что сумма штрафа будет объявлена летом, он должен стать первым в рамках нового закона ЕС, призванного заставить социальные сети контролировать свои сервисы.
"Сумма штрафа может превысить миллиард долларов, поскольку регулирующие органы стремятся продемонстрировать пример, чтобы удержать другие компании от нарушения закона о цифровых услугах", - сообщил изданию один из источников.
Как отмечается, европейские власти взвешивают, насколько крупный штраф следует выписать соцсети X, поскольку учитывают риск еще больше разозлить президента США Дональда Трампа на фоне широких трансатлантических споров о торговле, пошлинах и конфликта на Украине.
Представители ЕС заявляют, что расследование в отношении X ведется независимо от переговоров по пошлинам.