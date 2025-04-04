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Еврокомиссар заявил главе минторга США о необходимости обновить отношения
Еврокомиссар заявил главе минторга США о необходимости обновить отношения - 04.04.2025, ПРАЙМ
Еврокомиссар заявил главе минторга США о необходимости обновить отношения
Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович сообщил, что два часа обсуждал с министром торговли США Говардом Лютником "несправедливые пошлины", заявил о... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T21:15+0300
2025-04-04T21:15+0300
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр – ПРАЙМ. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович сообщил, что два часа обсуждал с министром торговли США Говардом Лютником "несправедливые пошлины", заявил о необходимости обновить торговые отношения. "Откровенный двухчасовой обмен мнениями с министром Лютником… Я ясно обозначил: пошлины США наносят ущерб и необоснованны. Торговые отношения ЕС-США нуждаются в новом подходе. ЕС привержен содержательным переговорам, но также готов защищать наши интересы. Мы остаемся на связи", - написал он в сети X.
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ес, сша, пошлины
Экономика, ЕС, США, пошлины
Еврокомиссар заявил главе минторга США о необходимости обновить отношения
Еврокомиссар заявил министру торговли США о необходимости обновсить отношения ЕС и США
БРЮССЕЛЬ, 4 апр – ПРАЙМ. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович сообщил, что два часа обсуждал с министром торговли США Говардом Лютником "несправедливые пошлины", заявил о необходимости обновить торговые отношения.
"Откровенный двухчасовой обмен мнениями с министром Лютником… Я ясно обозначил: пошлины США наносят ущерб и необоснованны. Торговые отношения ЕС-США нуждаются в новом подходе. ЕС привержен содержательным переговорам, но также готов защищать наши интересы. Мы остаемся на связи", - написал он в сети X.
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