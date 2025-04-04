https://1prime.ru/20250404/estoniya-856374849.html

В Эстонии сделают платным профессиональное образование на русском языке

В Эстонии сделают платным профессиональное образование на русском языке - 04.04.2025, ПРАЙМ

В Эстонии сделают платным профессиональное образование на русском языке

Эстония прекратит поддержку бесплатных программ профессионального образования на иностранном языке, в частности, на русском, с 2026 года, сообщает... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T09:44+0300

2025-04-04T09:44+0300

2025-04-04T09:45+0300

эстония

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Эстония прекратит поддержку бесплатных программ профессионального образования на иностранном языке, в частности, на русском, с 2026 года, сообщает телерадиокомпания ERR. "Со следующего года все образование на иностранном языке будет платным. В частности, это коснется профессионального образования на русском языке", - говорится в сообщении телерадиокомпании. По словам министра образования и науки Эстонии Кристины Каллас, учеба станет платной для взрослых, уже получивших высшее образование менее десяти лет назад, а также для тех, кто получил профессиональное образование менее пяти лет назад. При этом она отметила, что обучаться бесплатно можно будет только по одной программе. В середине сентября прошлого года на сессии Совета ООН по правам человека представитель дипмиссии РФ в Женеве Гузаль Хусанова заявляла, что ситуация в области прав человека ухудшается во многих западных странах, усиливается дискриминация. Она добавила, что на Западе усиливаются исламофобия, антисемитизм, нацизм, процветает откровенная русофобия, а также продолжается процесс насильственного выдворения русскоязычных жителей из Латвии, Литвы и Эстонии. В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что в странах Балтии, где русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи.

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эстония