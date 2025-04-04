https://1prime.ru/20250404/evropa-856366823.html
Европа запрашивает размещение системы запуска гиперзвуковых ракет
Европа запрашивает размещение системы запуска гиперзвуковых ракет - 04.04.2025, ПРАЙМ
Европа запрашивает размещение системы запуска гиперзвуковых ракет
Европа запрашивает размещение на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет большой дальности, заявил командующий европейским командованием США и... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T00:02+0300
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ВАШИНГТОН, 3 апр - ПРАЙМ. Европа запрашивает размещение на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет большой дальности, заявил командующий европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.
"Есть запрос о размещении одной в Европе. Об этом я могу детально рассказать в закрытом режиме", - заявил Каволи на слушаниях в профильном комитете сената.
Речь шла о гиперзвуковых ракетах большой дальности. По словам Каволи, специальная группа в Пентагоне по дальнобойным вооружениям располагает несколькими подобными системами в разных видах вооруженных сил.
Как заявил главком, нужно использовать выход из договора о ракетах средней и меньшей дальности с РФ на всех возможных направлениях. Решение США о прекращении участия в ДРСМД в феврале 2019 года Каволи назвал верным.
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Энергетика, Газ, РОССИЯ, ЕВРОПА, США, РФ, НАТО
Европа запрашивает размещение системы запуска гиперзвуковых ракет
Главком НАТО Каволи: Европа запрашивает размещение системы запуска гиперзвуковых ракет
ВАШИНГТОН, 3 апр - ПРАЙМ. Европа запрашивает размещение на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет большой дальности, заявил командующий европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.
"Есть запрос о размещении одной в Европе. Об этом я могу детально рассказать в закрытом режиме", - заявил Каволи на слушаниях в профильном комитете сената.
Речь шла о гиперзвуковых ракетах большой дальности. По словам Каволи, специальная группа в Пентагоне по дальнобойным вооружениям располагает несколькими подобными системами в разных видах вооруженных сил.
Как заявил главком, нужно использовать выход из договора о ракетах средней и меньшей дальности с РФ на всех возможных направлениях. Решение США о прекращении участия в ДРСМД в феврале 2019 года Каволи назвал верным.