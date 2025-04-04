https://1prime.ru/20250404/evropa-856366823.html

Европа запрашивает размещение системы запуска гиперзвуковых ракет

Европа запрашивает размещение системы запуска гиперзвуковых ракет - 04.04.2025, ПРАЙМ

Европа запрашивает размещение системы запуска гиперзвуковых ракет

Европа запрашивает размещение на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет большой дальности, заявил командующий европейским командованием США и... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T00:02+0300

2025-04-04T00:02+0300

2025-04-04T00:02+0300

энергетика

газ

россия

европа

сша

рф

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856366823.jpg?1743714151

ВАШИНГТОН, 3 апр - ПРАЙМ. Европа запрашивает размещение на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет большой дальности, заявил командующий европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. "Есть запрос о размещении одной в Европе. Об этом я могу детально рассказать в закрытом режиме", - заявил Каволи на слушаниях в профильном комитете сената. Речь шла о гиперзвуковых ракетах большой дальности. По словам Каволи, специальная группа в Пентагоне по дальнобойным вооружениям располагает несколькими подобными системами в разных видах вооруженных сил. Как заявил главком, нужно использовать выход из договора о ракетах средней и меньшей дальности с РФ на всех возможных направлениях. Решение США о прекращении участия в ДРСМД в феврале 2019 года Каволи назвал верным.

европа

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, европа, сша, рф, нато