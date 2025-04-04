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Фондовые индексы Европы упали на 7-8% по итогам недели - 04.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250404/evropa-856400197.html
Фондовые индексы Европы упали на 7-8% по итогам недели
Фондовые индексы Европы упали на 7-8% по итогам недели - 04.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы упали на 7-8% по итогам недели
Основные фондовые индексы Европы в пятницу упали на 4-5%, а по итогам недели опустились на 7-8%, свидетельствуют данные торгов. | 04.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу упали на 4-5%, а по итогам недели опустились на 7-8%, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 4,95% - до 8 054,98 пункта, французский CAC 40 - на 4,26%, до 7 274,95 пункта, немецкий DAX - на 4,95%, до 20 641,72 пункта. С начала недели FTSE 100 рухнул на 7,1%, CAC 40 и DAX - на 8,3%. Трейдеры с опасениями оценивали потенциальное влияние американских импортных пошлин. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
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европа, дональд трамп, сша, москва, dax, ес, рынки, индексы
Экономика, ЕВРОПА, Дональд Трамп, США, МОСКВА, DAX, ЕС, Рынки, Индексы
19:40 04.04.2025
 
Фондовые индексы Европы упали на 7-8% по итогам недели

Фондовые индексы Европы в пятницу упали на 4-5%, по итогам недели опустились на 7-8%

© CC BY 2.0 / Thomas SchulzСтатуя быка около Франкфуртской фондовой биржи, Германия
Статуя быка около Франкфуртской фондовой биржи, Германия - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© CC BY 2.0 / Thomas Schulz
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу упали на 4-5%, а по итогам недели опустились на 7-8%, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 4,95% - до 8 054,98 пункта, французский CAC 40 - на 4,26%, до 7 274,95 пункта, немецкий DAX - на 4,95%, до 20 641,72 пункта.
С начала недели FTSE 100 рухнул на 7,1%, CAC 40 и DAX - на 8,3%. Трейдеры с опасениями оценивали потенциальное влияние американских импортных пошлин.
Американскя фондовая биржа, Нью-Йорк, США - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
Основные фондовые индексы США падают из-за ответных пошлин Китая против США
16:40
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
 
ЭкономикаЕВРОПАДональд ТрампСШАМОСКВАDAXЕСРынкиИндексы
 
 
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