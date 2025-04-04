https://1prime.ru/20250404/fns-856389177.html
ФНС предупредила о мошеннических звонках и рассылках от имени налоговиков
ФНС предупредила о мошеннических звонках и рассылках от имени налоговиков - 04.04.2025, ПРАЙМ
ФНС предупредила о мошеннических звонках и рассылках от имени налоговиков
Россияне стали чаще получать мошеннические звонки и рассылки якобы от имени сотрудников налоговых органов, предупреждает Федеральная налоговая служба России... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T14:46+0300
2025-04-04T14:46+0300
2025-04-04T14:46+0300
мошенничество
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/25/841452569_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_74c6d6a788f067f28cc0a519a5aaf423.jpg
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Россияне стали чаще получать мошеннические звонки и рассылки якобы от имени сотрудников налоговых органов, предупреждает Федеральная налоговая служба России (ФНС). "Налоговая служба фиксирует увеличение числа мошеннических звонков, сообщений по электронной почте и в мессенджерах якобы от лица сотрудников налоговых органов. Неизвестные от имени ФНС сообщают о неуплаченных налогах, образовавшейся задолженности, непредставленных документах, необходимости подать декларацию, пояснения или другие документы", – говорится в сообщении ведомства. "Также злоумышленники могут направить в мессенджер или на почту якобы официальный документ либо подтверждение онлайн-записи на прием в инспекцию или предлагают лично явиться к инспектору, чтобы уточнить или задекларировать доходы. Действия мошенников направлены на то, чтобы притупить бдительность граждан и получить доступ к их персональным данным", – предупреждает служба. ФНС приводит в пример распространенный вариант мошенничества, когда злоумышленники звонят от имени налоговой службы и утверждают, что работодатель не отчитался о доходах своих сотрудников и не предоставил справку о доходах по форме 2-НДФЛ. После этого угрожают крупными штрафами и предлагают "помощь" с якобы электронным запросом работодателю, чтобы выгрузить сведения, и записать на прием в налоговый орган. Для этого необходимо назвать код из смс. "Фактически гражданин получает код с портала "Госуслуг", подтверждающий изменение пароля. Получив доступ к ЕПГУ, мошенники могут использовать персональную информацию по своему усмотрению: взять кредит, получить доступ к банковским картам и так далее", - объясняет ведомство. Кроме того, мошенники могут прислать напоминание, что пора подавать налоговую декларацию, и ссылку, по которой можно проверить информацию и заполнить документ. По ссылке открывается форма для идентификации налогоплательщика. Если человек введет там свои личные данные или банковские реквизиты, они попадут к мошенникам. Преступники смогут использовать эту информацию в новых схемах обмана или просто выведут средства с банковских счетов жертвы. ФНС напоминает, что ее сотрудники не запрашивают персональные данные, не ведут запись на прием в налоговый орган по телефону, не запрашивают коды или подтверждения, данные банковских карт, не просят перейти по ссылкам, ведущим на сторонние сайты, не переключают на "специалистов из других ведомств".
https://1prime.ru/20250404/moshenniki-856383088.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/25/841452569_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_3132e3dc40b90881ceeec2d34cc099ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фнс россии
Мошенничество, ФНС России
ФНС предупредила о мошеннических звонках и рассылках от имени налоговиков
ФНС предупредила о росте мошеннических звонков и рассылок от имени налоговиков
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Россияне стали чаще получать мошеннические звонки и рассылки якобы от имени сотрудников налоговых органов, предупреждает Федеральная налоговая служба России (ФНС).
"Налоговая служба фиксирует увеличение числа мошеннических звонков, сообщений по электронной почте и в мессенджерах якобы от лица сотрудников налоговых органов. Неизвестные от имени ФНС сообщают о неуплаченных налогах, образовавшейся задолженности, непредставленных документах, необходимости подать декларацию, пояснения или другие документы", – говорится в сообщении ведомства.
"Также злоумышленники могут направить в мессенджер или на почту якобы официальный документ либо подтверждение онлайн-записи на прием в инспекцию или предлагают лично явиться к инспектору, чтобы уточнить или задекларировать доходы. Действия мошенников направлены на то, чтобы притупить бдительность граждан и получить доступ к их персональным данным", – предупреждает служба.
ФНС приводит в пример распространенный вариант мошенничества, когда злоумышленники звонят от имени налоговой службы и утверждают, что работодатель не отчитался о доходах своих сотрудников и не предоставил справку о доходах по форме 2-НДФЛ. После этого угрожают крупными штрафами и предлагают "помощь" с якобы электронным запросом работодателю, чтобы выгрузить сведения, и записать на прием в налоговый орган. Для этого необходимо назвать код из смс.
"Фактически гражданин получает код с портала "Госуслуг", подтверждающий изменение пароля. Получив доступ к ЕПГУ, мошенники могут использовать персональную информацию по своему усмотрению: взять кредит, получить доступ к банковским картам и так далее", - объясняет ведомство.
Кроме того, мошенники могут прислать напоминание, что пора подавать налоговую декларацию, и ссылку, по которой можно проверить информацию и заполнить документ. По ссылке открывается форма для идентификации налогоплательщика. Если человек введет там свои личные данные или банковские реквизиты, они попадут к мошенникам. Преступники смогут использовать эту информацию в новых схемах обмана или просто выведут средства с банковских счетов жертвы.
ФНС напоминает, что ее сотрудники не запрашивают персональные данные, не ведут запись на прием в налоговый орган по телефону, не запрашивают коды или подтверждения, данные банковских карт, не просят перейти по ссылкам, ведущим на сторонние сайты, не переключают на "специалистов из других ведомств".
Мошенники начали создавать сайты фейковой платежной системы "Наш платеж"