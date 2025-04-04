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Британия, Польша и страны Северной Европы обсудят новый оборонный фонд - 04.04.2025, ПРАЙМ
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Британия, Польша и страны Северной Европы обсудят новый оборонный фонд
Британия, Польша и страны Северной Европы обсудят новый оборонный фонд - 04.04.2025, ПРАЙМ
Британия, Польша и страны Северной Европы обсудят новый оборонный фонд
Британия и Польша обсуждают со странами Северной Европы создание нового фонда для финансирования обороны, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов ЕС. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T10:40+0300
2025-04-04T10:40+0300
политика
польша
politico
ес
северная европа
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Британия и Польша обсуждают со странами Северной Европы создание нового фонда для финансирования обороны, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов ЕС. "Правительства из Северной Европы говорят с Польшей и Британией о создании нового общего фонда для финансирования обороны", - говорится в сообщении издания. Газета уточняет, что Лондон обсуждал эту инициативу с Польшей, а также с Швецией, Нидерландами, Финляндией и Данией. По данным издания, потенциальный фонд открыт для стран, которые хотят "много тратить" на оборону и имеют низкий уровень госдолга. Таким образом, отмечает Politico, его участниками вряд ли смогут стать большинство стран Южной Европы, в том числе Франция, Италия и Испания. При этом присоединившиеся к фонду государства могут совместно закупать оружие по более низким ценам и получить кредиты на закупки, указывает газета. Отмечается, что разговоры о фонде продолжатся на следующей неделе в ходе встречи министров финансов стран ЕС.
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польша, politico, ес, северная европа
Политика, ПОЛЬША, Politico, ЕС, СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА
10:40 04.04.2025
 
Британия, Польша и страны Северной Европы обсудят новый оборонный фонд

Politico: Британия, Польша и страны Северной Европы обсудят новый оборонный фонд

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Британия и Польша обсуждают со странами Северной Европы создание нового фонда для финансирования обороны, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.
"Правительства из Северной Европы говорят с Польшей и Британией о создании нового общего фонда для финансирования обороны", - говорится в сообщении издания. Газета уточняет, что Лондон обсуждал эту инициативу с Польшей, а также с Швецией, Нидерландами, Финляндией и Данией.
По данным издания, потенциальный фонд открыт для стран, которые хотят "много тратить" на оборону и имеют низкий уровень госдолга. Таким образом, отмечает Politico, его участниками вряд ли смогут стать большинство стран Южной Европы, в том числе Франция, Италия и Испания.
При этом присоединившиеся к фонду государства могут совместно закупать оружие по более низким ценам и получить кредиты на закупки, указывает газета.
Отмечается, что разговоры о фонде продолжатся на следующей неделе в ходе встречи министров финансов стран ЕС.
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