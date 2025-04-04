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В Германии заявили об вреде пошлин США для кондитерской промышленности - 04.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Германии заявили об вреде пошлин США для кондитерской промышленности
В Германии заявили об вреде пошлин США для кондитерской промышленности - 04.04.2025, ПРАЙМ
В Германии заявили об вреде пошлин США для кондитерской промышленности
Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, нанесут ущерб кондитерской промышленности Германии, заявил в пятницу Федеральный союз немецкой... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T19:03+0300
2025-04-04T20:00+0300
экономика
сша
германия
дональд трамп
ес
кондитерские изделия
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МОСКВА, 4 апр – ПРАЙМ. Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, нанесут ущерб кондитерской промышленности Германии, заявил в пятницу Федеральный союз немецкой кондитерской промышленности."Решение правительства США о значительном повышении пошлин на практически все группы товаров ("глобальные пошлины") нанесет серьезный удар по немецкой кондитерской промышленности", - говорится в релизе организации.По мнению союза кондитерской промышленности, прежде всего пострадают компании, специализирующиеся на экспорте продукции в США, однако опасения у организации вызывают и готовящиеся Евросоюзом ответные меры, включая пошлины на сельскохозяйственное сырье."Мы выступаем за справедливую и свободную торговлю - как с США, так и внутри ЕС. Европейская таможенная политика также требует реформ, особенно в отношении продовольственных товаров, содержащих сельскохозяйственное сырье, такое как сахар, молоко или зерно", – приводятся слова генерального директора промышленного союза Карстена Бернота. "Протекционистские меры с обеих сторон Атлантики ставят под угрозу экспорт, рабочие места и многолетние инвестиции компаний на соответствующих рынках", - добавил Бернот.Как сообщает издание Handelsblatt, всемирно известный немецкий производитель шоколада Ritter Sport "критически" оценивает решение США о введении пошлин. Тем не менее, компания уверена в том, что найдет способ справиться с последствиями введения пошлин и продолжает видеть большой потенциал на американском рынке.Согласно Handelsblatt, незадолго до введения пошлин о негативных последствиях подобного шага для себя предупреждала и компания Lambertz, которая является крупным производителем традиционных рождественских кексов. Сообщается, что Lambertz ежегодно продает в США свою продукцию на примерно 30 миллионов евро.Трамп в среду подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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сша, германия, дональд трамп, ес, кондитерские изделия
Экономика, США, ГЕРМАНИЯ, Дональд Трамп, ЕС, кондитерские изделия
19:03 04.04.2025 (обновлено: 20:00 04.04.2025)
 
В Германии заявили об вреде пошлин США для кондитерской промышленности

Немецкие кондитеры заявили, что пошлины США нанесут ущерб их промышленности

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
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МОСКВА, 4 апр – ПРАЙМ. Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, нанесут ущерб кондитерской промышленности Германии, заявил в пятницу Федеральный союз немецкой кондитерской промышленности.
"Решение правительства США о значительном повышении пошлин на практически все группы товаров ("глобальные пошлины") нанесет серьезный удар по немецкой кондитерской промышленности", - говорится в релизе организации.
По мнению союза кондитерской промышленности, прежде всего пострадают компании, специализирующиеся на экспорте продукции в США, однако опасения у организации вызывают и готовящиеся Евросоюзом ответные меры, включая пошлины на сельскохозяйственное сырье.
Производство игристого вина - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
В Германии предупредили о последствиях пошлин США для виноделов ЕС
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"Мы выступаем за справедливую и свободную торговлю - как с США, так и внутри ЕС. Европейская таможенная политика также требует реформ, особенно в отношении продовольственных товаров, содержащих сельскохозяйственное сырье, такое как сахар, молоко или зерно", – приводятся слова генерального директора промышленного союза Карстена Бернота. "Протекционистские меры с обеих сторон Атлантики ставят под угрозу экспорт, рабочие места и многолетние инвестиции компаний на соответствующих рынках", - добавил Бернот.
Как сообщает издание Handelsblatt, всемирно известный немецкий производитель шоколада Ritter Sport "критически" оценивает решение США о введении пошлин. Тем не менее, компания уверена в том, что найдет способ справиться с последствиями введения пошлин и продолжает видеть большой потенциал на американском рынке.
Согласно Handelsblatt, незадолго до введения пошлин о негативных последствиях подобного шага для себя предупреждала и компания Lambertz, которая является крупным производителем традиционных рождественских кексов. Сообщается, что Lambertz ежегодно продает в США свою продукцию на примерно 30 миллионов евро.
Трамп в среду подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
 
ЭкономикаСШАГЕРМАНИЯДональд ТрампЕСкондитерские изделия
 
 
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