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Глава ФРС высказался о риске рецессии в США

Глава ФРС высказался о риске рецессии в США - 04.04.2025, ПРАЙМ

Глава ФРС высказался о риске рецессии в США

Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) не готово оценивать вероятность наступления рецессии в США, но уровень неопределенности в стране высок, заявил в | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T18:58+0300

2025-04-04T18:58+0300

2025-04-04T18:58+0300

экономика

сша

джером пауэлл

фрс

рецессия

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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) не готово оценивать вероятность наступления рецессии в США, но уровень неопределенности в стране высок, заявил в пятницу глава регулятора Джером Пауэлл. "Мы не делаем прогноза о вероятности наступления рецессии… я осознаю, что (уровень - ред.) неопределенности является высоким", - сообщил он во время выступления на конференции в штате Вирджиния. Пауэлл добавил, что в США сохраняется низкий уровень безработицы, который находится "очень близко" к оценке максимальной занятости.

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сша, джером пауэлл, фрс, рецессия