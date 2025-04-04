https://1prime.ru/20250404/frs-856399181.html
Глава ФРС высказался о риске рецессии в США
Глава ФРС высказался о риске рецессии в США - 04.04.2025, ПРАЙМ
Глава ФРС высказался о риске рецессии в США
Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) не готово оценивать вероятность наступления рецессии в США, но уровень неопределенности в стране высок, заявил в | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T18:58+0300
2025-04-04T18:58+0300
2025-04-04T18:58+0300
экономика
сша
джером пауэлл
фрс
рецессия
https://cdnn.1prime.ru/img/82861/52/828615272_0:225:2100:1406_1920x0_80_0_0_4ed28287317c4fc61072573937169b4f.jpg
ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) не готово оценивать вероятность наступления рецессии в США, но уровень неопределенности в стране высок, заявил в пятницу глава регулятора Джером Пауэлл. "Мы не делаем прогноза о вероятности наступления рецессии… я осознаю, что (уровень - ред.) неопределенности является высоким", - сообщил он во время выступления на конференции в штате Вирджиния. Пауэлл добавил, что в США сохраняется низкий уровень безработицы, который находится "очень близко" к оценке максимальной занятости.
https://1prime.ru/20250404/tramp-856399025.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82861/52/828615272_23:0:2023:1500_1920x0_80_0_0_beb6923d358893e53385fffad6b5bbbf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, джером пауэлл, фрс, рецессия
Экономика, США, Джером Пауэлл, ФРС, рецессия
Глава ФРС высказался о риске рецессии в США
Пауэлл: ФРС не готова оценивать вероятность рецессии в США, но неопределенность высока
ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) не готово оценивать вероятность наступления рецессии в США, но уровень неопределенности в стране высок, заявил в пятницу глава регулятора Джером Пауэлл.
"Мы не делаем прогноза о вероятности наступления рецессии… я осознаю, что (уровень - ред.) неопределенности является высоким", - сообщил он во время выступления на конференции в штате Вирджиния.
Пауэлл добавил, что в США сохраняется низкий уровень безработицы, который находится "очень близко" к оценке максимальной занятости.
Трамп призвал ФРС снизить процентные ставки