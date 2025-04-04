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Глава ФРС высказался о риске рецессии в США - 04.04.2025, ПРАЙМ
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Глава ФРС высказался о риске рецессии в США
Глава ФРС высказался о риске рецессии в США - 04.04.2025, ПРАЙМ
Глава ФРС высказался о риске рецессии в США
Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) не готово оценивать вероятность наступления рецессии в США, но уровень неопределенности в стране высок, заявил в | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T18:58+0300
2025-04-04T18:58+0300
экономика
сша
джером пауэлл
фрс
рецессия
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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) не готово оценивать вероятность наступления рецессии в США, но уровень неопределенности в стране высок, заявил в пятницу глава регулятора Джером Пауэлл. "Мы не делаем прогноза о вероятности наступления рецессии… я осознаю, что (уровень - ред.) неопределенности является высоким", - сообщил он во время выступления на конференции в штате Вирджиния. Пауэлл добавил, что в США сохраняется низкий уровень безработицы, который находится "очень близко" к оценке максимальной занятости.
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сша, джером пауэлл, фрс, рецессия
Экономика, США, Джером Пауэлл, ФРС, рецессия
18:58 04.04.2025
 
Глава ФРС высказался о риске рецессии в США

Пауэлл: ФРС не готова оценивать вероятность рецессии в США, но неопределенность высока

© flickr.com/DonkeyHoteyЗдание ФРС США в Вашингтоне
Здание ФРС США в Вашингтоне
© flickr.com/DonkeyHotey
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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) не готово оценивать вероятность наступления рецессии в США, но уровень неопределенности в стране высок, заявил в пятницу глава регулятора Джером Пауэлл.
"Мы не делаем прогноза о вероятности наступления рецессии… я осознаю, что (уровень - ред.) неопределенности является высоким", - сообщил он во время выступления на конференции в штате Вирджиния.
Пауэлл добавил, что в США сохраняется низкий уровень безработицы, который находится "очень близко" к оценке максимальной занятости.
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ЭкономикаСШАДжером ПауэллФРСрецессия
 
 
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