https://1prime.ru/20250404/frs-856399562.html
Глава ФРС спрогнозировал последствия пошлин, вводимых Трампом
Глава ФРС спрогнозировал последствия пошлин, вводимых Трампом - 04.04.2025, ПРАЙМ
Глава ФРС спрогнозировал последствия пошлин, вводимых Трампом
Пошлины, вводимые президентом США Дональдом Трампом, вероятно, приведут к росту инфляции в ближайших кварталах, однако в долгосрочной перспективе прогноз по... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T19:05+0300
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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Пошлины, вводимые президентом США Дональдом Трампом, вероятно, приведут к росту инфляции в ближайших кварталах, однако в долгосрочной перспективе прогноз по инфляции остается на целевом уровне в 2%, заявил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. "Повышение пошлин будет оказывать воздействие на экономику и, вероятно, приведет к росту инфляции в ближайшие кварталы. Это отражают как опросы, так и рыночные показатели, в рамках которых инфляционные ожидания в ближайшей перспективе повысились. При этом долгосрочные ожидания, выходящие за рамки ближайших нескольких лет, остаются стабильными и соответствуют нашему целевому уровню инфляции в 2%", - заявил Пауэлл на конференции в штате Вирджиния. Трансляция конференции велась на сайте американского Общества содействия развитию деловой прессы.
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сша, дональд трамп, джером пауэлл, мировая экономика, пошлины, фрс
Экономика, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Мировая экономика, пошлины, ФРС
Глава ФРС спрогнозировал последствия пошлин, вводимых Трампом
Пауэлл: пошлины, вводимые Трампом, вероятно, приведут к инфляции в ближайших кварталах
ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Пошлины, вводимые президентом США Дональдом Трампом, вероятно, приведут к росту инфляции в ближайших кварталах, однако в долгосрочной перспективе прогноз по инфляции остается на целевом уровне в 2%, заявил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.
"Повышение пошлин будет оказывать воздействие на экономику и, вероятно, приведет к росту инфляции в ближайшие кварталы. Это отражают как опросы, так и рыночные показатели, в рамках которых инфляционные ожидания в ближайшей перспективе повысились. При этом долгосрочные ожидания, выходящие за рамки ближайших нескольких лет, остаются стабильными и соответствуют нашему целевому уровню инфляции в 2%", - заявил Пауэлл на конференции в штате Вирджиния. Трансляция конференции велась на сайте американского Общества содействия развитию деловой прессы.
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