https://1prime.ru/20250404/frs-856399562.html

Глава ФРС спрогнозировал последствия пошлин, вводимых Трампом

Глава ФРС спрогнозировал последствия пошлин, вводимых Трампом - 04.04.2025, ПРАЙМ

Глава ФРС спрогнозировал последствия пошлин, вводимых Трампом

Пошлины, вводимые президентом США Дональдом Трампом, вероятно, приведут к росту инфляции в ближайших кварталах, однако в долгосрочной перспективе прогноз по... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T19:05+0300

2025-04-04T19:05+0300

2025-04-04T19:05+0300

экономика

сша

дональд трамп

джером пауэлл

мировая экономика

пошлины

фрс

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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Пошлины, вводимые президентом США Дональдом Трампом, вероятно, приведут к росту инфляции в ближайших кварталах, однако в долгосрочной перспективе прогноз по инфляции остается на целевом уровне в 2%, заявил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. "Повышение пошлин будет оказывать воздействие на экономику и, вероятно, приведет к росту инфляции в ближайшие кварталы. Это отражают как опросы, так и рыночные показатели, в рамках которых инфляционные ожидания в ближайшей перспективе повысились. При этом долгосрочные ожидания, выходящие за рамки ближайших нескольких лет, остаются стабильными и соответствуют нашему целевому уровню инфляции в 2%", - заявил Пауэлл на конференции в штате Вирджиния. Трансляция конференции велась на сайте американского Общества содействия развитию деловой прессы.

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сша, дональд трамп, джером пауэлл, мировая экономика, пошлины, фрс