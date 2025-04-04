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Пауэлл выступил в защиту сохранения независимости ФРС
Пауэлл выступил в защиту сохранения независимости ФРС - 04.04.2025, ПРАЙМ
Пауэлл выступил в защиту сохранения независимости ФРС
Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в пятницу выступил в защиту сохранения независимости регулятора, подчеркнув, что для этого необходимо не... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T20:01+0300
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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в пятницу выступил в защиту сохранения независимости регулятора, подчеркнув, что для этого необходимо не вмешиваться в торговую политику и другие вопросы за рамками компетенций ФРС. "У нас есть такая замечательная вещь, как независимая денежно-кредитная политика, и она крайне важна для того, чтобы мы могли выполнять свою работу. Но для того, чтобы мы сохранили эту независимость, нам нужно не поддаваться искушению участвовать в решении вопросов, которые не входят в наши компетенции, и торговая политика - один из таких вопросов", - заявил Пауэлл на конференции в штате Вирджиния. Трансляция конференции велась на сайте американского Общества содействия развитию деловой прессы. Ранее президент США Дональда Трамп заявил, что для руководства ФРС настало идеальное время, чтобы снизить процентные ставки, а глава регулятора Джером Пауэлл должен прекратить "играть в политику". По словам американского президента, цены на энергоносители снизились, инфляция в США также снизилась, и "даже яйца упали на 69%". ФРС - независимое федеральное агентство, выполняющее роль центрального банка США, который проводит денежно-кредитную политику и регулирует финансовую систему.
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сша, джером пауэлл, дональд трамп, фрс
Экономика, США, Джером Пауэлл, Дональд Трамп, ФРС
Пауэлл выступил в защиту сохранения независимости ФРС
Глава ФРС США Пауэлл выступил в защиту сохранения независимости регулятора
ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в пятницу выступил в защиту сохранения независимости регулятора, подчеркнув, что для этого необходимо не вмешиваться в торговую политику и другие вопросы за рамками компетенций ФРС.
"У нас есть такая замечательная вещь, как независимая денежно-кредитная политика, и она крайне важна для того, чтобы мы могли выполнять свою работу. Но для того, чтобы мы сохранили эту независимость, нам нужно не поддаваться искушению участвовать в решении вопросов, которые не входят в наши компетенции, и торговая политика - один из таких вопросов", - заявил Пауэлл на конференции в штате Вирджиния. Трансляция конференции велась на сайте американского Общества содействия развитию деловой прессы.
Ранее президент США Дональда Трамп заявил, что для руководства ФРС настало идеальное время, чтобы снизить процентные ставки, а глава регулятора Джером Пауэлл должен прекратить "играть в политику". По словам американского президента, цены на энергоносители снизились, инфляция в США также снизилась, и "даже яйца упали на 69%".
ФРС - независимое федеральное агентство, выполняющее роль центрального банка США, который проводит денежно-кредитную политику и регулирует финансовую систему.
Глава ФРС спрогнозировал последствия пошлин, вводимых Трампом