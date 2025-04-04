https://1prime.ru/20250404/fsb-856377865.html

ФСБ предотвратила готовившийся Киевом теракт в общежитии для курсантов

ФСБ предотвратила готовившийся Киевом теракт в общежитии для курсантов - 04.04.2025, ПРАЙМ

ФСБ предотвратила готовившийся Киевом теракт в общежитии для курсантов

Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении теракта, который был спланирован украинскими спецслужбами в общежитии для курсантов военных вузов в... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T10:53+0300

2025-04-04T10:53+0300

2025-04-04T10:53+0300

происшествия

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фсб

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении теракта, который был спланирован украинскими спецслужбами в общежитии для курсантов военных вузов в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ России."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Московской области предотвращен планировавшийся украинскими спецслужбами террористический акт в воинской части Минобороны России", - сказано в заявлении ведомства.В результате проведенной операции был задержан военнослужащий, причастный к подготовке этого террористического акта. В сообщении отмечается, что у задержанного была обнаружена переписка с украинским куратором, где обсуждалось планируемое преступление."Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) и статьи 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России", - добавили в ФСБ.

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общество , россия, фсб