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ФСБ предотвратила готовившийся Киевом теракт в общежитии для курсантов - 04.04.2025, ПРАЙМ
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ФСБ предотвратила готовившийся Киевом теракт в общежитии для курсантов
ФСБ предотвратила готовившийся Киевом теракт в общежитии для курсантов - 04.04.2025, ПРАЙМ
ФСБ предотвратила готовившийся Киевом теракт в общежитии для курсантов
Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении теракта, который был спланирован украинскими спецслужбами в общежитии для курсантов военных вузов в... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T10:53+0300
2025-04-04T10:53+0300
происшествия
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении теракта, который был спланирован украинскими спецслужбами в общежитии для курсантов военных вузов в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ России."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Московской области предотвращен планировавшийся украинскими спецслужбами террористический акт в воинской части Минобороны России", - сказано в заявлении ведомства.В результате проведенной операции был задержан военнослужащий, причастный к подготовке этого террористического акта. В сообщении отмечается, что у задержанного была обнаружена переписка с украинским куратором, где обсуждалось планируемое преступление."Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) и статьи 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России", - добавили в ФСБ.
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общество , россия, фсб
Происшествия, Общество , РОССИЯ, ФСБ
10:53 04.04.2025
 
ФСБ предотвратила готовившийся Киевом теракт в общежитии для курсантов

ФСБ предотвратила теракт в общежитии для курсантов военных вузов в Подмосковье

© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкШеврон ФСБ РФ
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении теракта, который был спланирован украинскими спецслужбами в общежитии для курсантов военных вузов в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Московской области предотвращен планировавшийся украинскими спецслужбами террористический акт в воинской части Минобороны России", - сказано в заявлении ведомства.
В результате проведенной операции был задержан военнослужащий, причастный к подготовке этого террористического акта. В сообщении отмечается, что у задержанного была обнаружена переписка с украинским куратором, где обсуждалось планируемое преступление.
"Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) и статьи 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России", - добавили в ФСБ.
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