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Биржевые цены на газ в Европе падают в пятницу почти на 8%

Биржевые цены на газ в Европе падают в пятницу почти на 8% - 04.04.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе падают в пятницу почти на 8%

Биржевые цены на газ в Европе в пятницу теряют почти 8%, находясь на уровне выше 410 долларов за тысячу кубометров, а минутами ранее приближались к 400... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T17:02+0300

2025-04-04T17:02+0300

2025-04-04T17:02+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу теряют почти 8%, находясь на уровне выше 410 долларов за тысячу кубометров, а минутами ранее приближались к 400 долларам, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 448,8 доллара за тысячу кубометров (+0,3%). Но по состоянию на 16.37 мск их стоимость составляет 412,9 доллара (–7,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 447,5 доллара за тысячу кубометров. Разгорающаяся мировая торговая война, инициированная решениями президента США Дональда Трампа, выражается в обвале на фондовых и сырьевых рынках в пятницу. Газ, таким образом, не остаётся в стороне. Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Это вызвало негативную реакцию рынков уже в четверг, а распродажи в пятницу усилились после новости об ответных мерах со стороны крупнейшего торгового партнёра - Китая: Госсовет КНР объявил о введении с 10 апреля дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

https://1prime.ru/20250403/gaz-856365648.html

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газ, европа, ice, цены, сша, дональд трамп, китай