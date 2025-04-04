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Биржевые цены на газ в Европе упали на 7 процентов

Биржевые цены на газ в Европе упали на 7 процентов - 04.04.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе упали на 7 процентов

Биржевые цены на газ в Европе в пятницу снизились на 7% – до 416 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T19:40+0300

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энергетика

европа

газ

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу снизились на 7% – до 416 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 448,8 доллара за тысячу кубометров (+0,3%). Ценовой максимум составил 452,4 доллара (+1,1%), ценовой минимум – 402,1 доллара (-10,1%). Последние фьючерсы торговались по 416,2 доллара (-7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 447,5 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

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