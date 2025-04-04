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Торговый дом по продаже автомобилей "ГАЗ" проходит регистрацию на Кубе
Торговый дом по продаже автомобилей "ГАЗ" проходит регистрацию на Кубе - 04.04.2025, ПРАЙМ
Торговый дом по продаже автомобилей "ГАЗ" проходит регистрацию на Кубе
Торговый дом по продаже автомобилей российской марки "ГАЗ" проходит регистрацию на Кубе, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T20:46+0300
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ГАВАНА, 4 апр - ПРАЙМ. Торговый дом по продаже автомобилей российской марки "ГАЗ" проходит регистрацию на Кубе, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в республике с рабочим визитом. "В процессе регистрации на Кубе торговый дом по продаже автомобилей "ГАЗ", - сказал Чернышенко в ходе 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Вице-премьер добавил, что отмечается возобновление поставок на Кубу российских автомобилей "ГАЗ", "УАЗ", "АвтоВАЗ". Так, по данным Чернышенко, в 2024 году экспортировано свыше 180 единиц машинно-технической продукции – готовые автомобили, машкомплекты для сборки и запчасти. Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.
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Экономика, КУБА, РОССИЯ, Дмитрий Чернышенко, УАЗ, АвтоВАЗ
Торговый дом по продаже автомобилей "ГАЗ" проходит регистрацию на Кубе
Чернышенко: торговый дом по продаже автомобилей "ГАЗ" проходит регистрацию на Кубе
ГАВАНА, 4 апр - ПРАЙМ. Торговый дом по продаже автомобилей российской марки "ГАЗ" проходит регистрацию на Кубе, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в республике с рабочим визитом.
"В процессе регистрации на Кубе торговый дом по продаже автомобилей "ГАЗ", - сказал Чернышенко в ходе 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Вице-премьер добавил, что отмечается возобновление поставок на Кубу российских автомобилей "ГАЗ", "УАЗ", "АвтоВАЗ". Так, по данным Чернышенко, в 2024 году экспортировано свыше 180 единиц машинно-технической продукции – готовые автомобили, машкомплекты для сборки и запчасти.
Чернышенко рассказал об энергопроектах для Кубы
Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.