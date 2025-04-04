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Торговый дом по продаже автомобилей "ГАЗ" проходит регистрацию на Кубе - 04.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Торговый дом по продаже автомобилей "ГАЗ" проходит регистрацию на Кубе
Торговый дом по продаже автомобилей "ГАЗ" проходит регистрацию на Кубе - 04.04.2025, ПРАЙМ
Торговый дом по продаже автомобилей "ГАЗ" проходит регистрацию на Кубе
Торговый дом по продаже автомобилей российской марки "ГАЗ" проходит регистрацию на Кубе, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T20:46+0300
2025-04-04T20:46+0300
экономика
куба
россия
дмитрий чернышенко
уаз
автоваз
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ГАВАНА, 4 апр - ПРАЙМ. Торговый дом по продаже автомобилей российской марки "ГАЗ" проходит регистрацию на Кубе, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в республике с рабочим визитом. "В процессе регистрации на Кубе торговый дом по продаже автомобилей "ГАЗ", - сказал Чернышенко в ходе 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Вице-премьер добавил, что отмечается возобновление поставок на Кубу российских автомобилей "ГАЗ", "УАЗ", "АвтоВАЗ". Так, по данным Чернышенко, в 2024 году экспортировано свыше 180 единиц машинно-технической продукции – готовые автомобили, машкомплекты для сборки и запчасти. Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.
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куба, россия, дмитрий чернышенко, уаз, автоваз
Экономика, КУБА, РОССИЯ, Дмитрий Чернышенко, УАЗ, АвтоВАЗ
20:46 04.04.2025
 
Торговый дом по продаже автомобилей "ГАЗ" проходит регистрацию на Кубе

Чернышенко: торговый дом по продаже автомобилей "ГАЗ" проходит регистрацию на Кубе

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль ГАЗ "Соболь-NN"
Автомобиль ГАЗ Соболь-NN - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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ГАВАНА, 4 апр - ПРАЙМ. Торговый дом по продаже автомобилей российской марки "ГАЗ" проходит регистрацию на Кубе, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в республике с рабочим визитом.
"В процессе регистрации на Кубе торговый дом по продаже автомобилей "ГАЗ", - сказал Чернышенко в ходе 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Вице-премьер добавил, что отмечается возобновление поставок на Кубу российских автомобилей "ГАЗ", "УАЗ", "АвтоВАЗ". Так, по данным Чернышенко, в 2024 году экспортировано свыше 180 единиц машинно-технической продукции – готовые автомобили, машкомплекты для сборки и запчасти.
Гавана, Куба
Чернышенко рассказал об энергопроектах для Кубы
20:38
Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.
 
ЭкономикаКУБАРОССИЯДмитрий ЧернышенкоУАЗАвтоВАЗ
 
 
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