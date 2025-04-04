https://1prime.ru/20250404/gaz-856402144.html

Торговый дом по продаже автомобилей "ГАЗ" проходит регистрацию на Кубе

Торговый дом по продаже автомобилей "ГАЗ" проходит регистрацию на Кубе - 04.04.2025, ПРАЙМ

Торговый дом по продаже автомобилей "ГАЗ" проходит регистрацию на Кубе

Торговый дом по продаже автомобилей российской марки "ГАЗ" проходит регистрацию на Кубе, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T20:46+0300

2025-04-04T20:46+0300

2025-04-04T20:46+0300

экономика

куба

россия

дмитрий чернышенко

уаз

автоваз

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ГАВАНА, 4 апр - ПРАЙМ. Торговый дом по продаже автомобилей российской марки "ГАЗ" проходит регистрацию на Кубе, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в республике с рабочим визитом. "В процессе регистрации на Кубе торговый дом по продаже автомобилей "ГАЗ", - сказал Чернышенко в ходе 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Вице-премьер добавил, что отмечается возобновление поставок на Кубу российских автомобилей "ГАЗ", "УАЗ", "АвтоВАЗ". Так, по данным Чернышенко, в 2024 году экспортировано свыше 180 единиц машинно-технической продукции – готовые автомобили, машкомплекты для сборки и запчасти. Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.

https://1prime.ru/20250404/kuba-856401623.html

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куба, россия, дмитрий чернышенко, уаз, автоваз