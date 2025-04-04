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"Газпром" впервые провел работы на "Силе Сибири" без остановки поставок - 04.04.2025, ПРАЙМ
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"Газпром" впервые провел работы на "Силе Сибири" без остановки поставок
"Газпром" впервые провел работы на "Силе Сибири" без остановки поставок - 04.04.2025, ПРАЙМ
"Газпром" впервые провел работы на "Силе Сибири" без остановки поставок
"Газпром" впервые провел планово-профилактические работы на экспортном газопроводе в Китай "Сила Сибири" без остановки поставок газа, сообщила компания. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T09:41+0300
2025-04-04T09:55+0300
энергетика
газпром
газопровод "сила сибири"
россия
китай
газ
поставки газа
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. "Газпром" впервые провел планово-профилактические работы на экспортном газопроводе в Китай "Сила Сибири" без остановки поставок газа, сообщила компания."На газопроводе "Сила Сибири" успешно выполнены планово-профилактические работы. Впервые – без остановки поставок газа", - говорится сообщении в Telegram-канале "Газпрома".Уточняется, что работы проводились с 28 марта по 4 апреля. По просьбе китайской стороны "Газпром" организовал профилактику объектов "Силы Сибири" таким образом, чтобы продолжать в этот период поставки газа в специально оговоренных сторонами объемах, отметили в компании.После завершения планово-профилактических работ суточные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" снова выведены на максимальный контрактный уровень, говорится в сообщении.В соответствии с договором купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год: весной и осенью."Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Заданной экспортной производительности в 38 миллиардов кубометров газа в год газопровод достигнет в 2025 году.
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газпром, газопровод "сила сибири", россия, китай, газ, поставки газа
Энергетика, Газпром, Газопровод "Сила Сибири", РОССИЯ, КИТАЙ, Газ, поставки газа
09:41 04.04.2025 (обновлено: 09:55 04.04.2025)
 
"Газпром" впервые провел работы на "Силе Сибири" без остановки поставок

"Газпром" впервые провел работы на газопроводе в Китай без остановки поставок

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. "Газпром" впервые провел планово-профилактические работы на экспортном газопроводе в Китай "Сила Сибири" без остановки поставок газа, сообщила компания.
"На газопроводе "Сила Сибири" успешно выполнены планово-профилактические работы. Впервые – без остановки поставок газа", - говорится сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Уточняется, что работы проводились с 28 марта по 4 апреля. По просьбе китайской стороны "Газпром" организовал профилактику объектов "Силы Сибири" таким образом, чтобы продолжать в этот период поставки газа в специально оговоренных сторонами объемах, отметили в компании.
После завершения планово-профилактических работ суточные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" снова выведены на максимальный контрактный уровень, говорится в сообщении.
В соответствии с договором купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год: весной и осенью.
"Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Заданной экспортной производительности в 38 миллиардов кубометров газа в год газопровод достигнет в 2025 году.
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ЭнергетикаГазпромГазопровод "Сила Сибири"РОССИЯКИТАЙГазпоставки газа
 
 
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