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"Газпром" впервые провел работы на "Силе Сибири" без остановки поставок
"Газпром" впервые провел работы на "Силе Сибири" без остановки поставок - 04.04.2025, ПРАЙМ
"Газпром" впервые провел работы на "Силе Сибири" без остановки поставок
"Газпром" впервые провел планово-профилактические работы на экспортном газопроводе в Китай "Сила Сибири" без остановки поставок газа, сообщила компания. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T09:41+0300
2025-04-04T09:41+0300
2025-04-04T09:55+0300
энергетика
газпром
газопровод "сила сибири"
россия
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. "Газпром" впервые провел планово-профилактические работы на экспортном газопроводе в Китай "Сила Сибири" без остановки поставок газа, сообщила компания."На газопроводе "Сила Сибири" успешно выполнены планово-профилактические работы. Впервые – без остановки поставок газа", - говорится сообщении в Telegram-канале "Газпрома".Уточняется, что работы проводились с 28 марта по 4 апреля. По просьбе китайской стороны "Газпром" организовал профилактику объектов "Силы Сибири" таким образом, чтобы продолжать в этот период поставки газа в специально оговоренных сторонами объемах, отметили в компании.После завершения планово-профилактических работ суточные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" снова выведены на максимальный контрактный уровень, говорится в сообщении.В соответствии с договором купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год: весной и осенью."Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Заданной экспортной производительности в 38 миллиардов кубометров газа в год газопровод достигнет в 2025 году.
https://1prime.ru/20250403/gaz-856346248.html
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газпром, газопровод "сила сибири", россия, китай, газ, поставки газа
Энергетика, Газпром, Газопровод "Сила Сибири", РОССИЯ, КИТАЙ, Газ, поставки газа
"Газпром" впервые провел работы на "Силе Сибири" без остановки поставок
"Газпром" впервые провел работы на газопроводе в Китай без остановки поставок
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. "Газпром" впервые провел планово-профилактические работы на экспортном газопроводе в Китай "Сила Сибири" без остановки поставок газа, сообщила компания.
"На газопроводе "Сила Сибири" успешно выполнены планово-профилактические работы. Впервые – без остановки поставок газа", - говорится сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Уточняется, что работы проводились с 28 марта по 4 апреля. По просьбе китайской стороны "Газпром" организовал профилактику объектов "Силы Сибири" таким образом, чтобы продолжать в этот период поставки газа в специально оговоренных сторонами объемах, отметили в компании.
После завершения планово-профилактических работ суточные поставки газа в Китай по "Силе Сибири" снова выведены на максимальный контрактный уровень, говорится в сообщении.
В соответствии с договором купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год: весной и осенью.
"Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Заданной экспортной производительности в 38 миллиардов кубометров газа в год газопровод достигнет в 2025 году.
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