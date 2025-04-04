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В ГД хотят запретить регистрацию мигрантов в квартирах
В ГД хотят запретить регистрацию мигрантов в квартирах - 04.04.2025, ПРАЙМ
В ГД хотят запретить регистрацию мигрантов в квартирах
Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ планирует внести поправки ко второму чтению в законопроект, который предусматривает запрет регистрации в квартирах, если... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T04:22+0300
2025-04-04T04:22+0300
2025-04-04T04:22+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ планирует внести поправки ко второму чтению в законопроект, который предусматривает запрет регистрации в квартирах, если на каждого зарегистрированного приходится меньше учетной нормы жилой площади, что позволит запретить "резиновые квартиры", сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Госдума планирует законодательно обеспечить запрет так называемых "резиновых квартир", в которых регистрируют сотни нелегальных мигрантов. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ планирует внести поправки ко второму чтению в законопроект, которые запретят регистрацию в квартирах, если на каждого зарегистрированного приходится меньше учетной нормы жилой площади. Исключения составят родственники", - сказал Якубовский.
Парламентарий добавил, что необходимо исключить даже возможность подобной преступной деятельности, когда "за деньги осуществляется фиктивная регистрация десятков и сотен мигрантов в однокомнатных квартирах, иногда с согласия собственников, а иногда и за их спиной".
"Это многомиллионный криминальный бизнес, который не должен существовать. Благодаря таким фиктивным регистрациям, мигранты потом претендуют на получение сотен миллионов рублей в виде пособий и мер поддержки", - отметил он.
Якубовский уточнил, что норму жилой площади устанавливают регионы самостоятельно, по его словам, она колеблется от 8 до 15 квадратных метров.
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недвижимость, бизнес, общество , москва, госдума
Недвижимость, Бизнес, Общество , МОСКВА, Госдума
В ГД хотят запретить регистрацию мигрантов в квартирах
Комитет ГД по строительству и ЖКХ хочет запретить регистрацию мигрантов в квартирах
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ планирует внести поправки ко второму чтению в законопроект, который предусматривает запрет регистрации в квартирах, если на каждого зарегистрированного приходится меньше учетной нормы жилой площади, что позволит запретить "резиновые квартиры", сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Госдума планирует законодательно обеспечить запрет так называемых "резиновых квартир", в которых регистрируют сотни нелегальных мигрантов. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ планирует внести поправки ко второму чтению в законопроект, которые запретят регистрацию в квартирах, если на каждого зарегистрированного приходится меньше учетной нормы жилой площади. Исключения составят родственники", - сказал Якубовский.
Парламентарий добавил, что необходимо исключить даже возможность подобной преступной деятельности, когда "за деньги осуществляется фиктивная регистрация десятков и сотен мигрантов в однокомнатных квартирах, иногда с согласия собственников, а иногда и за их спиной".
"Это многомиллионный криминальный бизнес, который не должен существовать. Благодаря таким фиктивным регистрациям, мигранты потом претендуют на получение сотен миллионов рублей в виде пособий и мер поддержки", - отметил он.
Якубовский уточнил, что норму жилой площади устанавливают регионы самостоятельно, по его словам, она колеблется от 8 до 15 квадратных метров.