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Дефицит бюджета ФРГ вырос до 104,4 млрд евро
Дефицит бюджета ФРГ вырос до 104,4 млрд евро - 04.04.2025, ПРАЙМ
Дефицит бюджета ФРГ вырос до 104,4 млрд евро
Дефицит бюджета в Германии в 2024 году вырос на 12,7 миллиарда евро по сравнению с 2023 годом и достиг 104,4 миллиарда евро, сообщило федеральное статистическое | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T14:20+0300
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экономика
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мировая экономика
бюджет
дефицит бюджета
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Дефицит бюджета в Германии в 2024 году вырос на 12,7 миллиарда евро по сравнению с 2023 годом и достиг 104,4 миллиарда евро, сообщило федеральное статистическое ведомство. Расходы из общего государственного бюджета выросли по сравнению с годом ранее на 7,1%, доходы выросли на 6,8%. Доходы составили 1,98 триллиона евро, а расходы - 2,08 триллиона евро. Отмечается, что государственные расходы впервые превысили два триллиона евро. "Основной и дополнительный федеральный бюджеты, бюджет земель, муниципалитетов и социального обеспечения исполнены в 2024 году с дефицитом финансирования в размере 104,4 миллиарда евро. Таким образом, дефицит оказался на 12,7 миллиарда евро больше, чем в предыдущем году", - сообщило ведомство. Хотя в рамках основного федерального бюджета военные расходы снизились в прошлом году до 14,7 миллиарда евро по сравнению с 17 миллиардами евро на 2023 год, расходы в рамках специального фонда бундесвера выросли в 2024 году до 16,9 миллиарда евро по сравнению с 5,6 миллиарда евро в 2023 году. Ранее в Германии по инициативе вероятно следующего канцлера Фридриха Мерца был принят закон для смягчения механизма по сдерживанию роста госдолга и создания специального фонда в размере 500 миллиардов евро для инвестиций. Критики реформы считают, что Мерц тем самым обманул своих избирателей, поскольку до выборов в бундестаг обещал действовать против отмены действия механизма (так называемого "долгового тормоза"), который не позволял правительству брать крупные заимствования.
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германия, фридрих мерц, мировая экономика, бюджет, дефицит бюджета
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, Мировая экономика, бюджет, дефицит бюджета
Дефицит бюджета ФРГ вырос до 104,4 млрд евро
Дефицит бюджета в Германии вырос до 104,4 млрд евро в 2024 году
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Дефицит бюджета в Германии в 2024 году вырос на 12,7 миллиарда евро по сравнению с 2023 годом и достиг 104,4 миллиарда евро, сообщило федеральное статистическое ведомство.
Расходы из общего государственного бюджета выросли по сравнению с годом ранее на 7,1%, доходы выросли на 6,8%. Доходы составили 1,98 триллиона евро, а расходы - 2,08 триллиона евро. Отмечается, что государственные расходы впервые превысили два триллиона евро.
"Основной и дополнительный федеральный бюджеты, бюджет земель, муниципалитетов и социального обеспечения исполнены в 2024 году с дефицитом финансирования в размере 104,4 миллиарда евро. Таким образом, дефицит оказался на 12,7 миллиарда евро больше, чем в предыдущем году", - сообщило ведомство.
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Хотя в рамках основного федерального бюджета военные расходы снизились в прошлом году до 14,7 миллиарда евро по сравнению с 17 миллиардами евро на 2023 год, расходы в рамках специального фонда бундесвера выросли в 2024 году до 16,9 миллиарда евро по сравнению с 5,6 миллиарда евро в 2023 году.
Ранее в Германии по инициативе вероятно следующего канцлера Фридриха Мерца был принят закон для смягчения механизма по сдерживанию роста госдолга и создания специального фонда в размере 500 миллиардов евро для инвестиций.
Критики реформы считают, что Мерц тем самым обманул своих избирателей, поскольку до выборов в бундестаг обещал действовать против отмены действия механизма (так называемого "долгового тормоза"), который не позволял правительству брать крупные заимствования.