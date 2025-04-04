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В Госдуме предложили временно ограничить экспорт мяса

В Госдуме предложили временно ограничить экспорт мяса - 04.04.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили временно ограничить экспорт мяса

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минсельхоза Оксане Лут с предложением ввести временное ограничение экспорта мясной продукции, | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T02:00+0300

2025-04-04T02:00+0300

2025-04-04T02:00+0300

экономика

сельское хозяйство

бизнес

оксана лут

минсельхоз

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минсельхоза Оксане Лут с предложением ввести временное ограничение экспорта мясной продукции, а также квоты на беспошлинный импорт отдельных видов мяса в преддверии майских праздников с целью предупредить рост цен, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "В преддверии майских праздников цены на мясо в России традиционно растут из-за ажиотажного спроса. В связи с этим мы предлагаем временно ограничить экспорт свинины и мяса птицы, а также ввести беспошлинные квоты на их импорт. Ввести своего рода шашлычное эмбарго. Это поможет стабилизировать рынок и удержать цены на доступном уровне", - сказал Чернышов РИА Новости. В документе отмечается, что ввести ограничения предлагается до 1 июня 2025 года с возможностью корректировки в зависимости от рыночной ситуации. Также предлагается установить беспошлинные квоты на импорт свинины и говядины объемом не менее 150 тысяч тонн, что позволит нивелировать возможные риски дефицита и обеспечить ценовую доступность продуктов для населения. "Введение временных экспортных ограничений уже использовалось в России как эффективный механизм стабилизации цен. Так, с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года действовал запрет на вывоз отдельных видов мяса домашней птицы, что способствовало увеличению объемов предложения на внутреннем рынке. Одновременно с этим Минсельхозом предлагалась беспошлинная квота на импорт отдельных видов куриного мяса объемом до 160 тысяч тонн", - сказано в обращении. По мнению вице-спикера Госдумы, меры важно принять своевременно, чтобы избежать ценовых скачков. "Важно не допустить ситуации, когда рост экспорта оборачивается подорожанием продукции для российских потребителей", - подчеркнул парламентарий.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, бизнес, оксана лут, минсельхоз, госдума