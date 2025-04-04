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В Госдуме объяснили, почему люди едут за медуслугами

В Госдуме объяснили, почему люди едут за медуслугами - 04.04.2025, ПРАЙМ

В Госдуме объяснили, почему люди едут за медуслугами

Люди предпочитают заниматься медицинским туризмом ради специалистов, которым они готовы довериться, заплатив за медуслугу больше, либо турист ищет варианты, где | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T07:20+0300

2025-04-04T07:20+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Люди предпочитают заниматься медицинским туризмом ради специалистов, которым они готовы довериться, заплатив за медуслугу больше, либо турист ищет варианты, где та или иная услуга будет выгоднее по цене, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев ("Новые люди"). "Почему люди предпочитают ездить за медицинскими услугами по миру? Есть две причины: либо турист едет за медспециалистами, которым он готов довериться и, соответственно, заплатить за услугу больше, либо, наоборот, турист ищет варианты, где та или иная услуга будет выгоднее по цене. Средний возраст такого туриста от 45 до 65 лет, а одна поездка обходится от 7 до 14 тысяч долларов - таков общий срез", - сказал Тарбаев. Парламентарий отметил, что во всем мире медицинский туризм - это многомиллиардный рынок, объемы которого с каждым годом растут примерно на 10%. По его словам, количество туристов, совершающих путешествие с целью прохождения лечения, реабилитации или оздоровительных процедур колеблется от 8 до 14 миллионов человек в год. Он добавил, что у российского рынка медицинских услуг прекрасные перспективы, особенно в части въездного туризма. По его мнению, качество оказываемых в России медицинских услуг сегодня на уровне мировых стандартов и выше, а цены - ниже мировых. "До выхода России из Всемирной Туристской организации ООН, по оценкам UNWTO, наша страна занимала пятое место в мире по привлекательности медицинского и оздоровительного туризма. В нашей стране традиционно высокий уровень базового медицинского образования, постоянное повышение квалификации наших специалистов, особенности развития современных направлений или услуг в медицине. Сегодня сложно найти процедуру или курс лечения, которую бы делали за рубежом, а в России - нет. И хотя россияне также выезжают за рубеж для получения медицинских услуг, чаще за аналогичными услугами едут к нам", - добавил депутат. Тарбаев подчеркнул, что с точки зрения целеполагания и продвижения российского турпродукта на внутреннем и внешнем рынках следует выделить два направления - медицину и оздоровление. Парламентарий уточнил, что к лечению относятся медуслуги, оказываемые по причине того или иного заболевания или полученной травмы. По его словам, медицинские центры находятся большей частью в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Казань, Новосибирск, и к климату местности не привязаны. "Оздоровление же - наоборот, так как направлено, скорее, на профилактику заболеваний или на восстановление и реабилитацию после травм, операций и хронических заболеваний. Тут также стоит напомнить, что традиция регулярно бывать на санаторно-курортных объектах без привязки к строгому курсу лечения уходит корнями в советское прошлое и основательно закрепилась в России, как нигде в мире. Здесь выбор действительно широк. Конечно, здравницы Кавказа и Крыма вне конкуренции, но я бы советовал присмотреться также к вариантам пансионатов и санаториев в ЦФО и Поволжье, например, в Воронежской и Ярославской областях, в Чувашии и Татарстане. Тюмень активно позиционирует себя как "термальная столица России", на воды можно выехать и на Урал. Растет турпоток на Байкал и Забайкалье - люди едут за восстановлением нервной системы. Наконец, вопреки сложившимся стереотипам, на Алтае сегодня существуют совершенно разные как по цене, так и по профилям лечения варианты", - заключил депутат.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, туризм, россия, москва, санкт-петербург, ростов-на-дону, госдума, оон