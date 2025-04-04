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Глава АНБ США Тимоти Хо уволен со своих постов - 04.04.2025, ПРАЙМ
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Глава АНБ США Тимоти Хо уволен со своих постов
Глава АНБ США Тимоти Хо уволен со своих постов - 04.04.2025, ПРАЙМ
Глава АНБ США Тимоти Хо уволен со своих постов
Глава Киберкомандования и Агентства национальной безопасности (АНБ) США генерал Тимоти Хо уволен со своих постов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T06:25+0300
2025-04-04T06:25+0300
технологии
экономика
общество
москва
сша
washington post
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Глава Киберкомандования и Агентства национальной безопасности (АНБ) США генерал Тимоти Хо уволен со своих постов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на двух действующих и одного бывшего американского чиновника. По словам источников, им не известна причина увольнения генерала. Заместитель генерала в АНБ Венди Нобл была переведена в офис заместителя министра обороны по разведке. Исполняющим обязанности директора АНБ назначен генерал-лейтенант Уильям Хартманн, который был заместителем уволенного Хо в Киберкомандовании.
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192
40
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технологии, общество , москва, сша, washington post
Технологии, Экономика, Общество , МОСКВА, США, Washington Post
06:25 04.04.2025
 
Глава АНБ США Тимоти Хо уволен со своих постов

WP: глава Киберкомандования и АНБ США Тимоти Хо уволен со своих постов

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Глава Киберкомандования и Агентства национальной безопасности (АНБ) США генерал Тимоти Хо уволен со своих постов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на двух действующих и одного бывшего американского чиновника.
По словам источников, им не известна причина увольнения генерала.
Заместитель генерала в АНБ Венди Нобл была переведена в офис заместителя министра обороны по разведке.
Исполняющим обязанности директора АНБ назначен генерал-лейтенант Уильям Хартманн, который был заместителем уволенного Хо в Киберкомандовании.
 
ЭкономикаТехнологииОбществоМОСКВАСШАWashington Post
 
 
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