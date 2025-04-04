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Глава АНБ США Тимоти Хо уволен со своих постов

Глава АНБ США Тимоти Хо уволен со своих постов - 04.04.2025, ПРАЙМ

Глава АНБ США Тимоти Хо уволен со своих постов

Глава Киберкомандования и Агентства национальной безопасности (АНБ) США генерал Тимоти Хо уволен со своих постов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T06:25+0300

2025-04-04T06:25+0300

2025-04-04T06:25+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Глава Киберкомандования и Агентства национальной безопасности (АНБ) США генерал Тимоти Хо уволен со своих постов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на двух действующих и одного бывшего американского чиновника. По словам источников, им не известна причина увольнения генерала. Заместитель генерала в АНБ Венди Нобл была переведена в офис заместителя министра обороны по разведке. Исполняющим обязанности директора АНБ назначен генерал-лейтенант Уильям Хартманн, который был заместителем уволенного Хо в Киберкомандовании.

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технологии, общество , москва, сша, washington post