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Фондовые индексы Южной Кореи, Австралии и Японии торгуются в минусе

Фондовые индексы Южной Кореи, Австралии и Японии торгуются в минусе - 04.04.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Южной Кореи, Австралии и Японии торгуются в минусе

Фондовые индексы Южной Кореи, Австралии и Японии торгуются в минусе в пятницу утром, рынки Китая и Гонконга закрыты в связи с выходным днем, свидетельствуют... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T08:24+0300

2025-04-04T08:24+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Фондовые индексы Южной Кореи, Австралии и Японии торгуются в минусе в пятницу утром, рынки Китая и Гонконга закрыты в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.59 мск южнокорейский индекс KOSPI снижался на 1,81%, до 2 441,6 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,39%, до 7 671,7 пункта, японский Nikkei 225 падал на 3,98%, до 33 354 пунктов. В пятницу торги в Китае и Гонконге закрыты в связи с выходным днем. По итогам торгов четверга индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite cнизился на 0,24%, до 3 342,01 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,1%, до 1 992,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,52%, до 22 849,81 пункта. Аналитики Goldman Sachs понизили свои прогнозы экономического роста в Азии и ожидают смягчения денежно-кредитной политики в нескольких странах, в том числе в Южной Корее, передает агентство Блумберг.

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