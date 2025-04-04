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Фондовые индексы Южной Кореи, Австралии и Японии торгуются в минусе - 04.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250404/indeksy-856372270.html
Фондовые индексы Южной Кореи, Австралии и Японии торгуются в минусе
Фондовые индексы Южной Кореи, Австралии и Японии торгуются в минусе - 04.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Южной Кореи, Австралии и Японии торгуются в минусе
Фондовые индексы Южной Кореи, Австралии и Японии торгуются в минусе в пятницу утром, рынки Китая и Гонконга закрыты в связи с выходным днем, свидетельствуют... | 04.04.2025, ПРАЙМ
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экономика
рынки
торги
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япония
kospi
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Фондовые индексы Южной Кореи, Австралии и Японии торгуются в минусе в пятницу утром, рынки Китая и Гонконга закрыты в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.59 мск южнокорейский индекс KOSPI снижался на 1,81%, до 2 441,6 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 2,39%, до 7 671,7 пункта, японский Nikkei 225 падал на 3,98%, до 33 354 пунктов. В пятницу торги в Китае и Гонконге закрыты в связи с выходным днем. По итогам торгов четверга индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite cнизился на 0,24%, до 3 342,01 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,1%, до 1 992,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,52%, до 22 849,81 пункта. Аналитики Goldman Sachs понизили свои прогнозы экономического роста в Азии и ожидают смягчения денежно-кредитной политики в нескольких странах, в том числе в Южной Корее, передает агентство Блумберг.
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рынки, торги, южная корея, австралия, япония, kospi, nikkei 225, shenzhen composite, акции, индексы, фондовые индексы
Экономика, Рынки, Торги, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, АВСТРАЛИЯ, ЯПОНИЯ, KOSPI, Nikkei 225, Shenzhen Composite, Акции, Индексы, фондовые индексы
08:24 04.04.2025
 
Фондовые индексы Южной Кореи, Австралии и Японии торгуются в минусе

Фондовые индексы Южной Кореи, Австралии и Японии торгуются в минусе в пятницу

© РИА Новости . Галина Бутова | Перейти в медиабанкТокийская фондовая биржа
Токийская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Галина Бутова
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Фондовые индексы Южной Кореи, Австралии и Японии торгуются в минусе в пятницу утром, рынки Китая и Гонконга закрыты в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.59 мск южнокорейский индекс KOSPI снижался на 1,81%, до 2 441,6 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,39%, до 7 671,7 пункта, японский Nikkei 225 падал на 3,98%, до 33 354 пунктов.
В пятницу торги в Китае и Гонконге закрыты в связи с выходным днем. По итогам торгов четверга индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite cнизился на 0,24%, до 3 342,01 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,1%, до 1 992,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,52%, до 22 849,81 пункта.
Аналитики Goldman Sachs понизили свои прогнозы экономического роста в Азии и ожидают смягчения денежно-кредитной политики в нескольких странах, в том числе в Южной Корее, передает агентство Блумберг.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
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Вчера, 20:05
 
ЭкономикаРынкиТоргиЮЖНАЯ КОРЕЯАВСТРАЛИЯЯПОНИЯKOSPINikkei 225Shenzhen CompositeАкцииИндексыфондовые индексы
 
 
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