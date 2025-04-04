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Фондовые индексы Южной Кореи, Австралии и Японии закрылись снижением - 04.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250404/indeksy-856379131.html
Фондовые индексы Южной Кореи, Австралии и Японии закрылись снижением
Фондовые индексы Южной Кореи, Австралии и Японии закрылись снижением - 04.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Южной Кореи, Австралии и Японии закрылись снижением
Фондовые индексы Южной Кореи, Австралии и Японии в пятницу продемонстрировали снижение, в то время как торги в Китае и Гонконге были закрыты в связи с выходным... | 04.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Фондовые индексы Южной Кореи, Австралии и Японии в пятницу продемонстрировали снижение, в то время как торги в Китае и Гонконге были закрыты в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня южнокорейский KOSPI сократился на 0,86%, до 2 465,42 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 упал на 2,44%, до 7 667,8 пункта, японский Nikkei 225 – на 2,75%, до 33 780,58 пункта. В пятницу торги в Китае и Гонконге закрыты в связи с выходным днем. По итогам торгов четверга индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite cнизился на 0,24%, до 3 342,01 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,1%, до 1 992,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,52%, до 22 849,81 пункта. Трейдеры продолжили уходить от риска после решений президента США Дональда Трампа. В среду он подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В результате уровень "взаимных" пошлин на импорт из Южной Кореи составил 25%, ставка в отношении Австралии - 10%, для Японии - 24%. "Тарифы оказались гораздо выше, чем ожидалось, поэтому ущерб для бизнеса, вероятно, будет больше, чем предполагалось изначально", - цитирует агентство Блумберг фондового менеджера Aizawa Securities Co. Икуо Мицуи (Ikuo Mitsui).
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рынки, торги, индексы, южная корея, австралия, япония, kospi, nikkei 225, shenzhen composite
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, АВСТРАЛИЯ, ЯПОНИЯ, KOSPI, Nikkei 225, Shenzhen Composite
11:32 04.04.2025 (обновлено: 11:33 04.04.2025)
 
Фондовые индексы Южной Кореи, Австралии и Японии закрылись снижением

Фондовые индексы Южной Кореи, Австралии и Японии в пятницу закрылись снижением

© AFP / Toru Yamanaka%Табло Токийской фондовой биржи
%Табло Токийской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© AFP / Toru Yamanaka
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Фондовые индексы Южной Кореи, Австралии и Японии в пятницу продемонстрировали снижение, в то время как торги в Китае и Гонконге были закрыты в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов дня южнокорейский KOSPI сократился на 0,86%, до 2 465,42 пункта, австралийский S&P/ASX 200 упал на 2,44%, до 7 667,8 пункта, японский Nikkei 225 – на 2,75%, до 33 780,58 пункта.
В пятницу торги в Китае и Гонконге закрыты в связи с выходным днем. По итогам торгов четверга индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite cнизился на 0,24%, до 3 342,01 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,1%, до 1 992,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,52%, до 22 849,81 пункта.
Трейдеры продолжили уходить от риска после решений президента США Дональда Трампа. В среду он подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
В результате уровень "взаимных" пошлин на импорт из Южной Кореи составил 25%, ставка в отношении Австралии - 10%, для Японии - 24%.
"Тарифы оказались гораздо выше, чем ожидалось, поэтому ущерб для бизнеса, вероятно, будет больше, чем предполагалось изначально", - цитирует агентство Блумберг фондового менеджера Aizawa Securities Co. Икуо Мицуи (Ikuo Mitsui).
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
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