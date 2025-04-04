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Фондовые индексы Европы падают из-за негативной динамики нефтяного сектора

Фондовые индексы Европы падают из-за негативной динамики нефтяного сектора - 04.04.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы падают из-за негативной динамики нефтяного сектора

Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются в пределах 3-5% на фоне негативной динамики бумаг крупнейших нефтяных европейских компаний, свидетельствуют | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T13:43+0300

2025-04-04T13:43+0300

2025-04-04T13:43+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются в пределах 3-5% на фоне негативной динамики бумаг крупнейших нефтяных европейских компаний, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.29 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 3,69%, до 8 161,82 пункта, французский CAC 40 - на 3,95%, до 7 299,12 пункта, немецкий DAX - на 4,71%, до 20 677,69 пункта. В пятницу нефть марки Brent дешевеет более чем на 6%, что способствует снижению стоимости акций европейских энергетических компаний. Так, бумаги TotalEnergies дешевеют на 5%, Eni - на 5,06%, Shell - на 5,49%, BP - на 5,44%. На динамику нефтяного сектора могли повлиять новости четверга относительно объема добычи нефти странами ОПЕК+, восемь стран которой с добровольными сокращениями (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) с мая ускорят наращивание добычи нефти, в мае будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, сообщалось в коммюнике по итогам встречи этих стран в четверг. При этом увеличение добычи нефти может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий.

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