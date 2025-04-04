https://1prime.ru/20250404/indeksy-856385113.html
Фондовые индексы Европы падают из-за негативной динамики нефтяного сектора
Фондовые индексы Европы падают из-за негативной динамики нефтяного сектора - 04.04.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы падают из-за негативной динамики нефтяного сектора
Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются в пределах 3-5% на фоне негативной динамики бумаг крупнейших нефтяных европейских компаний, свидетельствуют | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T13:43+0300
2025-04-04T13:43+0300
2025-04-04T13:43+0300
экономика
рынки
торги
европа
dax
eni
shell
фондовые индексы европы
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/12/841351265_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_86903cb1a3e7e99a089305406271b39b.jpg
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются в пределах 3-5% на фоне негативной динамики бумаг крупнейших нефтяных европейских компаний, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.29 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 3,69%, до 8 161,82 пункта, французский CAC 40 - на 3,95%, до 7 299,12 пункта, немецкий DAX - на 4,71%, до 20 677,69 пункта. В пятницу нефть марки Brent дешевеет более чем на 6%, что способствует снижению стоимости акций европейских энергетических компаний. Так, бумаги TotalEnergies дешевеют на 5%, Eni - на 5,06%, Shell - на 5,49%, BP - на 5,44%. На динамику нефтяного сектора могли повлиять новости четверга относительно объема добычи нефти странами ОПЕК+, восемь стран которой с добровольными сокращениями (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) с мая ускорят наращивание добычи нефти, в мае будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, сообщалось в коммюнике по итогам встречи этих стран в четверг. При этом увеличение добычи нефти может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий.
https://1prime.ru/20250404/indeksy-856379131.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/12/841351265_0:0:1823:1367_1920x0_80_0_0_f9e8eb8fc36913feabb9b2ae390f17eb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, торги, европа, dax, eni, shell, фондовые индексы европы
Экономика, Рынки, Торги, ЕВРОПА, DAX, Eni, Shell, фондовые индексы Европы
Фондовые индексы Европы падают из-за негативной динамики нефтяного сектора
Фондовые индексы Европы снижаются в пределах 3-5%
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются в пределах 3-5% на фоне негативной динамики бумаг крупнейших нефтяных европейских компаний, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.29 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 3,69%, до 8 161,82 пункта, французский CAC 40 - на 3,95%, до 7 299,12 пункта, немецкий DAX - на 4,71%, до 20 677,69 пункта.
В пятницу нефть марки Brent дешевеет более чем на 6%, что способствует снижению стоимости акций европейских энергетических компаний. Так, бумаги TotalEnergies дешевеют на 5%, Eni - на 5,06%, Shell - на 5,49%, BP - на 5,44%.
На динамику нефтяного сектора могли повлиять новости четверга относительно объема добычи нефти странами ОПЕК+, восемь стран которой с добровольными сокращениями (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) с мая ускорят наращивание добычи нефти, в мае будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, сообщалось в коммюнике по итогам встречи этих стран в четверг. При этом увеличение добычи нефти может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий.
Фондовые индексы Южной Кореи, Австралии и Японии закрылись снижением