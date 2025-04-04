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Основные фондовые индексы США падают из-за ответных пошлин Китая против США

Основные фондовые индексы США падают из-за ответных пошлин Китая против США - 04.04.2025, ПРАЙМ

Основные фондовые индексы США падают из-за ответных пошлин Китая против США

Фондовые торги в США открылись в пятницу падением в районе 3% по основным индексам после введения Китаем дополнительных "ответных" пошлин на товары из США,... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T16:40+0300

2025-04-04T16:40+0300

2025-04-04T16:57+0300

экономика

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Фондовые торги в США открылись в пятницу падением в районе 3% по основным индексам после введения Китаем дополнительных "ответных" пошлин на товары из США, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 16.47 мск промышленный индекс Dow Jones падал на 2,63%, до 39 479,86 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 3,14%, до 16 019,29 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,78%, до 5 246,38 пункта.Ранее в пятницу Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Такое решение китайского регулятора стало ответным шагом на схожие действия американских властей.В пятницу трейдеры также оценивают данные по занятости в США. Безработица в стране неожиданно выросла в марте - до 4,2% с уровня февраля в 4,1%. Кроме того, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США увеличилось на 228 тысяч при прогнозе в 135 тысяч."Данные по числу занятых оказались значительно выше ожиданий. На первый взгляд, эти показатели кажутся "бычьими", однако важно понимать, что это ретроспективные данные. Рынки будут намного более встревожены поступающей статистикой, и мы прогнозируем, что более высокие, чем ожидалось, пошлины приведут к заметному замедлению найма", - цитирует агентство Блумберг аналитика Blue Chip Daily Trend Report Ларри Тентарелли (Larry Tentarelli).

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рынки, торги, сша, dow jones, nasdaq composite, китай, пошлины, фондовые индексы сша