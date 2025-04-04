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Основные фондовые индексы США падают из-за ответных пошлин Китая против США
Основные фондовые индексы США падают из-за ответных пошлин Китая против США - 04.04.2025, ПРАЙМ
Основные фондовые индексы США падают из-за ответных пошлин Китая против США
Фондовые торги в США открылись в пятницу падением в районе 3% по основным индексам после введения Китаем дополнительных "ответных" пошлин на товары из США,... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T16:40+0300
2025-04-04T16:40+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Фондовые торги в США открылись в пятницу падением в районе 3% по основным индексам после введения Китаем дополнительных "ответных" пошлин на товары из США, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 16.47 мск промышленный индекс Dow Jones падал на 2,63%, до 39 479,86 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 3,14%, до 16 019,29 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,78%, до 5 246,38 пункта.Ранее в пятницу Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Такое решение китайского регулятора стало ответным шагом на схожие действия американских властей.В пятницу трейдеры также оценивают данные по занятости в США. Безработица в стране неожиданно выросла в марте - до 4,2% с уровня февраля в 4,1%. Кроме того, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США увеличилось на 228 тысяч при прогнозе в 135 тысяч."Данные по числу занятых оказались значительно выше ожиданий. На первый взгляд, эти показатели кажутся "бычьими", однако важно понимать, что это ретроспективные данные. Рынки будут намного более встревожены поступающей статистикой, и мы прогнозируем, что более высокие, чем ожидалось, пошлины приведут к заметному замедлению найма", - цитирует агентство Блумберг аналитика Blue Chip Daily Trend Report Ларри Тентарелли (Larry Tentarelli).
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рынки, торги, сша, dow jones, nasdaq composite, китай, пошлины, фондовые индексы сша
Экономика, Рынки, Торги, США, Dow Jones, Nasdaq Composite, КИТАЙ, пошлины, фондовые индексы США
Основные фондовые индексы США падают из-за ответных пошлин Китая против США
Фондовые торги в США открылись в пятницу падением на 3% из-за пошлин Китая
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Фондовые торги в США открылись в пятницу падением в районе 3% по основным индексам после введения Китаем дополнительных "ответных" пошлин на товары из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.47 мск промышленный индекс Dow Jones падал на 2,63%, до 39 479,86 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 3,14%, до 16 019,29 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,78%, до 5 246,38 пункта.
Ранее в пятницу Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Такое решение китайского регулятора стало ответным шагом на схожие действия американских властей.
В пятницу трейдеры также оценивают данные по занятости в США. Безработица в стране неожиданно выросла в марте - до 4,2% с уровня февраля в 4,1%. Кроме того, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США увеличилось на 228 тысяч при прогнозе в 135 тысяч.
"Данные по числу занятых оказались значительно выше ожиданий. На первый взгляд, эти показатели кажутся "бычьими", однако важно понимать, что это ретроспективные данные. Рынки будут намного более встревожены поступающей статистикой, и мы прогнозируем, что более высокие, чем ожидалось, пошлины приведут к заметному замедлению найма", - цитирует агентство Блумберг аналитика Blue Chip Daily Trend Report Ларри Тентарелли (Larry Tentarelli).
Фьючерсы Уолл-стрит падают после введения Китаем ответных пошлин против США