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Основные фондовые индексы США падают из-за ответных пошлин Китая против США - 04.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250404/indeksy-856394225.html
Основные фондовые индексы США падают из-за ответных пошлин Китая против США
Основные фондовые индексы США падают из-за ответных пошлин Китая против США - 04.04.2025, ПРАЙМ
Основные фондовые индексы США падают из-за ответных пошлин Китая против США
Фондовые торги в США открылись в пятницу падением в районе 3% по основным индексам после введения Китаем дополнительных "ответных" пошлин на товары из США,... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T16:40+0300
2025-04-04T16:57+0300
экономика
рынки
торги
сша
dow jones
nasdaq composite
китай
пошлины
фондовые индексы сша
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Фондовые торги в США открылись в пятницу падением в районе 3% по основным индексам после введения Китаем дополнительных "ответных" пошлин на товары из США, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 16.47 мск промышленный индекс Dow Jones падал на 2,63%, до 39 479,86 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 3,14%, до 16 019,29 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 2,78%, до 5 246,38 пункта.Ранее в пятницу Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Такое решение китайского регулятора стало ответным шагом на схожие действия американских властей.В пятницу трейдеры также оценивают данные по занятости в США. Безработица в стране неожиданно выросла в марте - до 4,2% с уровня февраля в 4,1%. Кроме того, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США увеличилось на 228 тысяч при прогнозе в 135 тысяч."Данные по числу занятых оказались значительно выше ожиданий. На первый взгляд, эти показатели кажутся "бычьими", однако важно понимать, что это ретроспективные данные. Рынки будут намного более встревожены поступающей статистикой, и мы прогнозируем, что более высокие, чем ожидалось, пошлины приведут к заметному замедлению найма", - цитирует агентство Блумберг аналитика Blue Chip Daily Trend Report Ларри Тентарелли (Larry Tentarelli).
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рынки, торги, сша, dow jones, nasdaq composite, китай, пошлины, фондовые индексы сша
Экономика, Рынки, Торги, США, Dow Jones, Nasdaq Composite, КИТАЙ, пошлины, фондовые индексы США
16:40 04.04.2025 (обновлено: 16:57 04.04.2025)
 
Основные фондовые индексы США падают из-за ответных пошлин Китая против США

Фондовые торги в США открылись в пятницу падением на 3% из-за пошлин Китая

CC BY-SA 2.0 / Nick Stenning / American Stock ExchangeАмериканскя фондовая биржа, Нью-Йорк, США
Американскя фондовая биржа, Нью-Йорк, США - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Nick Stenning / American Stock Exchange
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Фондовые торги в США открылись в пятницу падением в районе 3% по основным индексам после введения Китаем дополнительных "ответных" пошлин на товары из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.47 мск промышленный индекс Dow Jones падал на 2,63%, до 39 479,86 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 3,14%, до 16 019,29 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 2,78%, до 5 246,38 пункта.
Ранее в пятницу Госсовет КНР сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Такое решение китайского регулятора стало ответным шагом на схожие действия американских властей.
В пятницу трейдеры также оценивают данные по занятости в США. Безработица в стране неожиданно выросла в марте - до 4,2% с уровня февраля в 4,1%. Кроме того, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США увеличилось на 228 тысяч при прогнозе в 135 тысяч.
"Данные по числу занятых оказались значительно выше ожиданий. На первый взгляд, эти показатели кажутся "бычьими", однако важно понимать, что это ретроспективные данные. Рынки будут намного более встревожены поступающей статистикой, и мы прогнозируем, что более высокие, чем ожидалось, пошлины приведут к заметному замедлению найма", - цитирует агентство Блумберг аналитика Blue Chip Daily Trend Report Ларри Тентарелли (Larry Tentarelli).
Фондовые индексы США - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
Фьючерсы Уолл-стрит падают после введения Китаем ответных пошлин против США
15:24
 
ЭкономикаРынкиТоргиСШАDow JonesNasdaq CompositeКИТАЙпошлиныфондовые индексы США
 
 
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