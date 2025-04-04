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СМИ: экспорт ювелирных изделий из Индии резко упадет из-за пошлин США
СМИ: экспорт ювелирных изделий из Индии резко упадет из-за пошлин США - 04.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: экспорт ювелирных изделий из Индии резко упадет из-за пошлин США
Экспорт ювелирных изделий, включая бриллианты, из Индии, который уже пострадал от слабого спроса в Китае, может резко снизиться из-за новых американских... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T11:14+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Экспорт ювелирных изделий, включая бриллианты, из Индии, который уже пострадал от слабого спроса в Китае, может резко снизиться из-за новых американских импортных пошлин, которые оказались выше, чем ожидалось, и отрасль видит решение в торговом соглашении с США, передаёт агентство Рейтер. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В частности, пошлины на товары из Индии составили 26%. "Индийская ювелирная промышленность стоимостью 32 миллиарда долларов готовится к резкому падению экспорта, поскольку высокие тарифы США будут препятствовать зарубежным продажам на ее крупнейший рынок", - передаёт Рейтер со ссылкой на представителей в отрасли. "Тариф выше, чем ожидалось. Он довольно суров и повлияет на экспорт", - сказал агентству управляющий директор компании Kama Jewelry Колин Шах (Colin Shah). По его словам, смягчить это негативное влияние может долгосрочное двустороннее торговое соглашение с США. А заместитель председателя Совета содействия экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Шаунак Парих (Shaunak Parikh) выразил надежду по поводу того, что Индии удастся заключить соответствующее соглашение с США в ближайшие несколько месяцев. Индия - крупнейший в мире центр огранки и полировки бриллиантов, там обрабатываются девять из десяти алмазов мира. На США, в свою очередь, приходится почти 10 миллиардов долларов, или 30,4%, годового экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий из Индии. И драгоценные камни и ювелирные изделия - третий по величине пункт экспорта Индии в США, в этой отрасли заняты миллионы сотрудников, говорится в статье. При этом в последние месяцы сектор уже пострадал из-за слабого спроса со стороны Китая, в результате ювелирный экспорт из Индии в 2023-2024 финансового году снизился на 14,5%, до 32,3 миллиарда долларов, заключается в материале.
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сша, индия, бизнес
Экономика, США, ИНДИЯ, Бизнес
СМИ: экспорт ювелирных изделий из Индии резко упадет из-за пошлин США
Reuters: экспорт ювелирных изделий из Индии резко упадет из-за новых пошлин США
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Экспорт ювелирных изделий, включая бриллианты, из Индии, который уже пострадал от слабого спроса в Китае, может резко снизиться из-за новых американских импортных пошлин, которые оказались выше, чем ожидалось, и отрасль видит решение в торговом соглашении с США, передаёт агентство Рейтер.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. В частности, пошлины на товары из Индии составили 26%.
"Индийская ювелирная промышленность стоимостью 32 миллиарда долларов готовится к резкому падению экспорта, поскольку высокие тарифы США будут препятствовать зарубежным продажам на ее крупнейший рынок", - передаёт Рейтер со ссылкой на представителей в отрасли. "Тариф выше, чем ожидалось. Он довольно суров и повлияет на экспорт", - сказал агентству управляющий директор компании Kama Jewelry Колин Шах (Colin Shah).
По его словам, смягчить это негативное влияние может долгосрочное двустороннее торговое соглашение с США. А заместитель председателя Совета содействия экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Шаунак Парих (Shaunak Parikh) выразил надежду по поводу того, что Индии удастся заключить соответствующее соглашение с США в ближайшие несколько месяцев.
Индия - крупнейший в мире центр огранки и полировки бриллиантов, там обрабатываются девять из десяти алмазов мира. На США, в свою очередь, приходится почти 10 миллиардов долларов, или 30,4%, годового экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий из Индии. И драгоценные камни и ювелирные изделия - третий по величине пункт экспорта Индии в США, в этой отрасли заняты миллионы сотрудников, говорится в статье.
При этом в последние месяцы сектор уже пострадал из-за слабого спроса со стороны Китая, в результате ювелирный экспорт из Индии в 2023-2024 финансового году снизился на 14,5%, до 32,3 миллиарда долларов, заключается в материале.
Трамп объявил о введение пошлин на товары из ЕС, КНР, Индии и других стран