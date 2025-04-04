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В Якутии из-за схода лавины ограничили движение на трассе "Колыма"
В Якутии из-за схода лавины ограничили движение на трассе "Колыма" - 04.04.2025, ПРАЙМ
В Якутии из-за схода лавины ограничили движение на трассе "Колыма"
Движение на федеральной автодороге "Колыма" временно ограничено в Якутии из-за схода лавины, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД России по региону. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T07:59+0300
2025-04-04T07:59+0300
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ЯКУТСК, 4 апр - ПРАЙМ. Движение на федеральной автодороге "Колыма" временно ограничено в Якутии из-за схода лавины, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД России по региону.
"Временное ограничение движения для всех видов транспортных средств введено на участке 478-596 км автомобильной дороги федерального значения "Колыма" с 09.00 до 16.00 по местному времени 4 апреля 2025 года в связи с особо неблагоприятными погодными условиями в виде обильного снегопада, а также сходом лавины на участке 595 км", - рассказали в пресс-службе.
Якутян предупредили, что необходимо быть предельно внимательными на указанном участке дороги и воздержаться от поездок в данном направлении.
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В Якутии из-за схода лавины ограничили движение на трассе "Колыма"
Движение на трассе "Колыма" временно ограничили из-за схода лавины
ЯКУТСК, 4 апр - ПРАЙМ. Движение на федеральной автодороге "Колыма" временно ограничено в Якутии из-за схода лавины, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД России по региону.
"Временное ограничение движения для всех видов транспортных средств введено на участке 478-596 км автомобильной дороги федерального значения "Колыма" с 09.00 до 16.00 по местному времени 4 апреля 2025 года в связи с особо неблагоприятными погодными условиями в виде обильного снегопада, а также сходом лавины на участке 595 км", - рассказали в пресс-службе.
Якутян предупредили, что необходимо быть предельно внимательными на указанном участке дороги и воздержаться от поездок в данном направлении.