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Биржевые цены на какао-бобы и кофе в мире снижаются в пятницу - 04.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250404/kakao-856393938.html
Биржевые цены на какао-бобы и кофе в мире снижаются в пятницу
Биржевые цены на какао-бобы и кофе в мире снижаются в пятницу - 04.04.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на какао-бобы и кофе в мире снижаются в пятницу
Биржевые цены на какао-бобы и кофе в пятницу снижаются в рамках продолжения распродаж на сырьевых рынках вслед за введением президентом США Дональдом Трампом... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T16:32+0300
2025-04-04T16:32+0300
экономика
рынки
сша
дональд трамп
какао-бобы
цены на какао-бобы
кофе
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы и кофе в пятницу снижаются в рамках продолжения распродаж на сырьевых рынках вслед за введением президентом США Дональдом Трампом новых высоких импортных пошлин на импорт из широкого ряда стран, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 16.11 мск стоимость майского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы снижается на 2,05% относительно предыдущего закрытия, до 9101 доллара за тонну. Стоимость майского фьючерса на кофе арабика в то же время падает на 3,39%, до 3,722 доллара за фунт (около 8206 долларов за тонну), цена майского фьючерса на кофе сорта робуста - на 2,96%, до 5212 долларов за тонну. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Фондовые биржи и цены на нефть падают второй день подряд, поскольку инвесторы обеспокоены перспективами американской экономики и мировой торговли.
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рынки, сша, дональд трамп, какао-бобы, цены на какао-бобы, кофе
Экономика, Рынки, США, Дональд Трамп, какао-бобы, цены на какао-бобы, кофе
16:32 04.04.2025
 
Биржевые цены на какао-бобы и кофе в мире снижаются в пятницу

Биржевые цены на какао-бобы и кофе снижаются на 2% и 3% соответственно

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанк" Работа кофейни
 Работа кофейни - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы и кофе в пятницу снижаются в рамках продолжения распродаж на сырьевых рынках вслед за введением президентом США Дональдом Трампом новых высоких импортных пошлин на импорт из широкого ряда стран, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 16.11 мск стоимость майского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы снижается на 2,05% относительно предыдущего закрытия, до 9101 доллара за тонну.
Стоимость майского фьючерса на кофе арабика в то же время падает на 3,39%, до 3,722 доллара за фунт (около 8206 долларов за тонну), цена майского фьючерса на кофе сорта робуста - на 2,96%, до 5212 долларов за тонну.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Фондовые биржи и цены на нефть падают второй день подряд, поскольку инвесторы обеспокоены перспективами американской экономики и мировой торговли.
Какао-бобы
Какао-бобы дорожают на 3% на фоне пошлин США
Вчера, 20:21
 
ЭкономикаРынкиСШАДональд Трампкакао-бобыцены на какао-бобыкофе
 
 
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