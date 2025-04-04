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В Канаде не надеются на улучшение отношений с США после введения пошлин - 04.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250404/kanada-856375672.html
В Канаде не надеются на улучшение отношений с США после введения пошлин
В Канаде не надеются на улучшение отношений с США после введения пошлин - 04.04.2025, ПРАЙМ
В Канаде не надеются на улучшение отношений с США после введения пошлин
Отношения Канады и США не будут прежними после введения США пошлин в отношении товаров из Канады, заявила глава МИД страны Мелани Жоли. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T10:12+0300
2025-04-04T10:12+0300
экономика
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Отношения Канады и США не будут прежними после введения США пошлин в отношении товаров из Канады, заявила глава МИД страны Мелани Жоли. Такое заявление министр сделала во время встречи глав МИД стран НАТО в пятницу. Министр подчеркнула, что Канада - самый крупный клиент США, так как она покупает больше всего товаров по сравнению с европейскими и другими странами. "Мы знаем, что отношения с США больше не будут прежними (после введения пошлин на товары - ред.), и мы хотим, чтобы европейцы также это поняли: отношения с США уже не будут прежними, так как они хотят поступать по-другому", - заявила Жоли в ответ на вопрос журналиста, дестабилизируют ли пошлины США торговлю и как должны ответить на них "европейские партнеры". Министр добавила, что во время встречи также обсуждался конфликт на Украине. При обсуждении трат на оборону страны оборону Жоли добавила, что Канада готова "делать больше". Ранее премьер-министр североамериканской страны Марк Карни заявил, что Канада введет пошлину в 25% на все автомобили, импортируемые из США, если они не соответствуют условиям соглашения о свободной торговле в Северной Америке (CUSMA). Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 25% на импорт всех зарубежных автомобилей, начиная с 5 апреля.
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канада, мид, сша, дональд трамп, нато, пошлины, мировая экономика
Экономика, КАНАДА, МИД, США, Дональд Трамп, НАТО, пошлины, Мировая экономика
10:12 04.04.2025
 
В Канаде не надеются на улучшение отношений с США после введения пошлин

Глава МИД Жоли: отношения Канады и США больше не станут прежними

© Unsplash/Jason HafsoФлаг Канады, Оттава
Флаг Канады, Оттава
© Unsplash/Jason Hafso
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Отношения Канады и США не будут прежними после введения США пошлин в отношении товаров из Канады, заявила глава МИД страны Мелани Жоли.
Такое заявление министр сделала во время встречи глав МИД стран НАТО в пятницу.
Министр подчеркнула, что Канада - самый крупный клиент США, так как она покупает больше всего товаров по сравнению с европейскими и другими странами.
"Мы знаем, что отношения с США больше не будут прежними (после введения пошлин на товары - ред.), и мы хотим, чтобы европейцы также это поняли: отношения с США уже не будут прежними, так как они хотят поступать по-другому", - заявила Жоли в ответ на вопрос журналиста, дестабилизируют ли пошлины США торговлю и как должны ответить на них "европейские партнеры".
Министр добавила, что во время встречи также обсуждался конфликт на Украине. При обсуждении трат на оборону страны оборону Жоли добавила, что Канада готова "делать больше".
Ранее премьер-министр североамериканской страны Марк Карни заявил, что Канада введет пошлину в 25% на все автомобили, импортируемые из США, если они не соответствуют условиям соглашения о свободной торговле в Северной Америке (CUSMA).
Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в 25% на импорт всех зарубежных автомобилей, начиная с 5 апреля.
Флаг Канады, Оттава
Канада введет ответную пошлину в 25% на автомобили из США
Вчера, 19:22
 
ЭкономикаКАНАДАМИДСШАДональд ТрампНАТОпошлиныМировая экономика
 
 
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