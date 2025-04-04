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МИД Канады отметила зависимость страны от США в вопросе обороны - 04.04.2025, ПРАЙМ
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МИД Канады отметила зависимость страны от США в вопросе обороны
МИД Канады отметила зависимость страны от США в вопросе обороны - 04.04.2025, ПРАЙМ
МИД Канады отметила зависимость страны от США в вопросе обороны
Глава МИД Канады Мелани Жоли признала зависимость страны от США в оборонном секторе, заявила о необходимости больше инвестировать в оборону страны, не только в... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T14:27+0300
2025-04-04T14:27+0300
политика
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Глава МИД Канады Мелани Жоли признала зависимость страны от США в оборонном секторе, заявила о необходимости больше инвестировать в оборону страны, не только в рамках НАТО, но и в собственную защиту на континенте. "Мы хотим построить собственную базу оборонно-промышленного комплекса. Мы знаем, что у нас есть все, когда речь заходит о природных ресурсах... Мы слишком полагаемся на США, мы знаем это... у нас есть понимание... необходимость стать более независимыми в вопросе обороны", - сказала Жоли агентству Блумберг. При этом министр иностранных дел Канады отметила, что в вопросе торговли страна стремится быть ближе к ЕС. При этом Жоли указала на желание Канады участвовать в инициативе ReArm Europe, которая направлена на то, чтобы мобилизовать за четыре года порядка 800 миллиардов евро на наращивание оборонных расходов и оборонного производства в Европе. В этом вопросе уже есть некоторые договоренности, в том числе, Канада участвовала в разработке документа по теме перевооружения Европы. Президент США Дональд Трамп ранее требовал от всех государств-членов НАТО повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
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канада, сша, дональд трамп, мид, нато, ес, оборона
Политика, КАНАДА, США, Дональд Трамп, МИД, НАТО, ЕС, оборона
14:27 04.04.2025
 
МИД Канады отметила зависимость страны от США в вопросе обороны

МИД Жоли: Канада должна больше инвестировать в собственную оборону

© Unsplash/Jason HafsoФлаг Канады, Оттава
Флаг Канады, Оттава
© Unsplash/Jason Hafso
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Глава МИД Канады Мелани Жоли признала зависимость страны от США в оборонном секторе, заявила о необходимости больше инвестировать в оборону страны, не только в рамках НАТО, но и в собственную защиту на континенте.
"Мы хотим построить собственную базу оборонно-промышленного комплекса. Мы знаем, что у нас есть все, когда речь заходит о природных ресурсах... Мы слишком полагаемся на США, мы знаем это... у нас есть понимание... необходимость стать более независимыми в вопросе обороны", - сказала Жоли агентству Блумберг.
При этом министр иностранных дел Канады отметила, что в вопросе торговли страна стремится быть ближе к ЕС.
При этом Жоли указала на желание Канады участвовать в инициативе ReArm Europe, которая направлена на то, чтобы мобилизовать за четыре года порядка 800 миллиардов евро на наращивание оборонных расходов и оборонного производства в Европе. В этом вопросе уже есть некоторые договоренности, в том числе, Канада участвовала в разработке документа по теме перевооружения Европы.
Президент США Дональд Трамп ранее требовал от всех государств-членов НАТО повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Флаг Канады, Оттава
В Канаде не надеются на улучшение отношений с США после введения пошлин
10:12
 
ПолитикаКАНАДАСШАДональд ТрампМИДНАТОЕСоборона
 
 
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