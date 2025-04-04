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ФАС предложила торговым сетям расширить ассортимент закупаемого картофеля
ФАС предложила торговым сетям расширить ассортимент закупаемого картофеля - 04.04.2025, ПРАЙМ
ФАС предложила торговым сетям расширить ассортимент закупаемого картофеля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) расширить ассортимент закупаемого картофеля для роста... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T10:32+0300
2025-04-04T10:32+0300
2025-04-04T10:32+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) расширить ассортимент закупаемого картофеля для роста объема товара в магазинах и повышения ценовой доступности, сообщили в ведомстве. "ФАС предложила АКОРТ расширить ассортимент закупаемого картофеля. Это позволит увеличить объем указанного товара в магазинах и повысить его ценовую доступность для граждан", - говорится в сообщении. Отмечается, что в службу поступает информация о наличии на складах поставщиков запасов картофеля надлежащего качества, не в полной мере отвечающего требованиям торговых сетей к форме, размеру и упаковке. В свою очередь ведомство предложило ассоциации проработать с входящими в организацию сетями вопрос временного снижения указанных требований к закупаемому картофелю. По мнению ведомства, это позволит восстановить баланс спроса и предложения социально значимого продовольственного товара.
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бизнес, россия, акорт
ФАС предложила торговым сетям расширить ассортимент закупаемого картофеля
ФАС предложила АКОРТ расширить ассортимент закупаемого картофеля
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) расширить ассортимент закупаемого картофеля для роста объема товара в магазинах и повышения ценовой доступности, сообщили в ведомстве.
"ФАС предложила АКОРТ расширить ассортимент закупаемого картофеля. Это позволит увеличить объем указанного товара в магазинах и повысить его ценовую доступность для граждан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в службу поступает информация о наличии на складах поставщиков запасов картофеля надлежащего качества, не в полной мере отвечающего требованиям торговых сетей к форме, размеру и упаковке.
В свою очередь ведомство предложило ассоциации проработать с входящими в организацию сетями вопрос временного снижения указанных требований к закупаемому картофелю.
По мнению ведомства, это позволит восстановить баланс спроса и предложения социально значимого продовольственного товара.
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