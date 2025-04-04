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АКОРТ предложила, как можно расширить ассортимент закупаемого картофеля - 04.04.2025, ПРАЙМ
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АКОРТ предложила, как можно расширить ассортимент закупаемого картофеля
АКОРТ предложила, как можно расширить ассортимент закупаемого картофеля - 04.04.2025, ПРАЙМ
АКОРТ предложила, как можно расширить ассортимент закупаемого картофеля
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила расширить ассортимент закупаемого картофеля через продажу товара, не в полной мере отвечающего... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T15:16+0300
2025-04-04T15:16+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила расширить ассортимент закупаемого картофеля через продажу товара, не в полной мере отвечающего требованиям ритейлеров, в очищенном и вакуумированном виде или же в формате готовой продукции, рассказал РИА Новости председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов. Ранее, в пятницу, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложил АКОРТ расширить ассортимент закупаемого картофеля для роста объема товара в магазинах и повышения ценовой доступности. Уточнялось, что в службу поступает информация о наличии на складах поставщиков запасов картофеля надлежащего качества, не в полной мере отвечающего требованиям торговых сетей к форме, размеру и упаковке. "Один из возможных компромиссных вариантов для расширения ассортимента - продажа картофеля, отходящего от стандартов розницы, в очищенном и вакуумированном виде, либо в формате готовой к употреблению продукции", - сказал Богданов. Он добавил, что сейчас у ритейлеров сформировано достаточное предложение по поставкам картофеля, отвечающего необходимым требованиям и привычным для покупателей характеристикам. Каждая розничная сеть разрабатывает собственные требования к стандартам закупаемой плодоовощной продукции, ориентируясь на предпочтения своих покупателей. "Не для всех ритейлеров отступление от этих стандартов приемлемо, такая продукция может оказаться попросту невостребованной покупателем. В итоге сетям придется списывать значительные объемы продукции за свой счет", - отметил Богданов. По его словам, торговые сети - члены АКОРТ - всегда открыты к расширению сотрудничества с поставщиками российского картофеля, развивают механизмы прямых закупок у фермеров через агроконтракты и агроагрегаторы.
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акорт, бизнес, картофель, фас рф
АКОРТ, Бизнес, картофель, ФАС РФ
15:16 04.04.2025
 
АКОРТ предложила, как можно расширить ассортимент закупаемого картофеля

АКОРТ: можно расширить ассортимент закупаемого картофеля, продавая очищенный товар

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкНарезанный ломтиками картофель
Нарезанный ломтиками картофель - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила расширить ассортимент закупаемого картофеля через продажу товара, не в полной мере отвечающего требованиям ритейлеров, в очищенном и вакуумированном виде или же в формате готовой продукции, рассказал РИА Новости председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.
Ранее, в пятницу, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложил АКОРТ расширить ассортимент закупаемого картофеля для роста объема товара в магазинах и повышения ценовой доступности. Уточнялось, что в службу поступает информация о наличии на складах поставщиков запасов картофеля надлежащего качества, не в полной мере отвечающего требованиям торговых сетей к форме, размеру и упаковке.
"Один из возможных компромиссных вариантов для расширения ассортимента - продажа картофеля, отходящего от стандартов розницы, в очищенном и вакуумированном виде, либо в формате готовой к употреблению продукции", - сказал Богданов.
Он добавил, что сейчас у ритейлеров сформировано достаточное предложение по поставкам картофеля, отвечающего необходимым требованиям и привычным для покупателей характеристикам. Каждая розничная сеть разрабатывает собственные требования к стандартам закупаемой плодоовощной продукции, ориентируясь на предпочтения своих покупателей.
"Не для всех ритейлеров отступление от этих стандартов приемлемо, такая продукция может оказаться попросту невостребованной покупателем. В итоге сетям придется списывать значительные объемы продукции за свой счет", - отметил Богданов.
По его словам, торговые сети - члены АКОРТ - всегда открыты к расширению сотрудничества с поставщиками российского картофеля, развивают механизмы прямых закупок у фермеров через агроконтракты и агроагрегаторы.
Сбор урожая картофеля в Красноярском крае - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
ФАС предложила торговым сетям расширить ассортимент закупаемого картофеля
10:32
 
АКОРТБизнескартофельФАС РФ
 
 
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