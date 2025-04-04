https://1prime.ru/20250404/kitay-856384773.html

Китай включил 16 компаний США в список экспортного контроля

Китай включил 16 компаний США в список экспортного контроля - 04.04.2025, ПРАЙМ

Китай включил 16 компаний США в список экспортного контроля

Китай включил 16 компаний США в список экспортного контроля с целью контроля за экспортом товаров двойного назначения, следует из документа, опубликованного на... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T13:34+0300

2025-04-04T13:34+0300

2025-04-04T13:34+0300

экономика

китай

сша

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ПЕКИН, 4 апр - ПРАЙМ. Китай включил 16 компаний США в список экспортного контроля с целью контроля за экспортом товаров двойного назначения, следует из документа, опубликованного на сайте министерства коммерции КНР. "В соответствии с законом КНР об экспортном контроле, положением об экспортном контроле на товары двойного назначения и другими соответствующими нормативными правовыми актами, в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств по нераспространению, принято решение включить компанию High Point Aerotechnologies и ещё 15 американских компаний в перечень объектов экспортного контроля", - говорится в документе минкоммерции.

https://1prime.ru/20250401/afrika-856291849.html

китай

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китай, сша