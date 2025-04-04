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Китай включил 16 компаний США в список экспортного контроля
Китай включил 16 компаний США в список экспортного контроля - 04.04.2025, ПРАЙМ
Китай включил 16 компаний США в список экспортного контроля
Китай включил 16 компаний США в список экспортного контроля с целью контроля за экспортом товаров двойного назначения, следует из документа, опубликованного на... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T13:34+0300
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2025-04-04T13:34+0300
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ПЕКИН, 4 апр - ПРАЙМ. Китай включил 16 компаний США в список экспортного контроля с целью контроля за экспортом товаров двойного назначения, следует из документа, опубликованного на сайте министерства коммерции КНР. "В соответствии с законом КНР об экспортном контроле, положением об экспортном контроле на товары двойного назначения и другими соответствующими нормативными правовыми актами, в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств по нераспространению, принято решение включить компанию High Point Aerotechnologies и ещё 15 американских компаний в перечень объектов экспортного контроля", - говорится в документе минкоммерции.
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китай, сша
Китай включил 16 компаний США в список экспортного контроля
Минкоммерции КНР внесло 16 компаний США в список экспортного контроля
ПЕКИН, 4 апр - ПРАЙМ. Китай включил 16 компаний США в список экспортного контроля с целью контроля за экспортом товаров двойного назначения, следует из документа, опубликованного на сайте министерства коммерции КНР.
"В соответствии с законом КНР об экспортном контроле, положением об экспортном контроле на товары двойного назначения и другими соответствующими нормативными правовыми актами, в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств по нераспространению, принято решение включить компанию High Point Aerotechnologies и ещё 15 американских компаний в перечень объектов экспортного контроля", - говорится в документе минкоммерции.
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