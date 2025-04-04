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Китай внес 11 компаний из США в список ненадежных субъектов
Китай внес 11 компаний из США в список ненадежных субъектов - 04.04.2025, ПРАЙМ
Китай внес 11 компаний из США в список ненадежных субъектов
Китай внес 11 американских компаний в список ненадежных субъектов за военное сотрудничество с Тайванем, сообщило минкоммерции КНР. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T14:07+0300
2025-04-04T14:07+0300
2025-04-04T14:07+0300
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ПЕКИН, 4 апр - ПРАЙМ. Китай внес 11 американских компаний в список ненадежных субъектов за военное сотрудничество с Тайванем, сообщило минкоммерции КНР. "В последние годы 11 таких компаний, как Skydio, BRINC Drones, несмотря на решительное возражение со стороны Китая, вели так называемое военно-техническое сотрудничество с Тайванем, что серьезно подорвало государственный суверенитет, безопасность и интересы развития Китая", - говорится в заявлении на сайте министерства. В минкоммерции уточнили, что Китай внес компании в список ненадежных субъектов на основании ряда законов. "В соответствии с Законом КНР о внешней торговле, Законом о национальной безопасности, Законом о противодействии иностранным санкциям и другими соответствующими нормативными актами, а также на основании статей 2, 8 и 10 Положения о списке ненадежных субъектов механизм ведения этого списка принял решение включить компанию Skydio и ещё 10 организаций в перечень ненадежных субъектов", - отдельно указывается в документе, размещенном на сайте министерства. Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие Соединенных Штатов и острова, а также продажа руководством в Вашингтоне оружия Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости острова соблюдают, в частности, и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайванем тесные контакты в разных сферах и поставляют ему оружие.
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китай, сша, мировая экономика, тайвань
Экономика, КИТАЙ, США, Мировая экономика, ТАЙВАНЬ
Китай внес 11 компаний из США в список ненадежных субъектов
Китай внес 11 американских компаний в список ненадежных субъектов
ПЕКИН, 4 апр - ПРАЙМ. Китай внес 11 американских компаний в список ненадежных субъектов за военное сотрудничество с Тайванем, сообщило минкоммерции КНР.
"В последние годы 11 таких компаний, как Skydio, BRINC Drones, несмотря на решительное возражение со стороны Китая, вели так называемое военно-техническое сотрудничество с Тайванем, что серьезно подорвало государственный суверенитет, безопасность и интересы развития Китая", - говорится в заявлении на сайте министерства.
В минкоммерции уточнили, что Китай внес компании в список ненадежных субъектов на основании ряда законов.
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"В соответствии с Законом КНР о внешней торговле, Законом о национальной безопасности, Законом о противодействии иностранным санкциям и другими соответствующими нормативными актами, а также на основании статей 2, 8 и 10 Положения о списке ненадежных субъектов механизм ведения этого списка принял решение включить компанию Skydio и ещё 10 организаций в перечень ненадежных субъектов", - отдельно указывается в документе, размещенном на сайте министерства.
Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие Соединенных Штатов и острова, а также продажа руководством в Вашингтоне оружия Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости острова соблюдают, в частности, и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайванем тесные контакты в разных сферах и поставляют ему оружие.