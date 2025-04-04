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Китай подал иск в ВТО в ответ на американские пошлины

Китай подал иск в ВТО в ответ на американские пошлины - 04.04.2025, ПРАЙМ

Китай подал иск в ВТО в ответ на американские пошлины

Китай подал иск в механизм урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в ответ на "взаимные" пошлины США, сообщило минкоммерции КНР. | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T14:12+0300

2025-04-04T14:12+0300

2025-04-04T14:12+0300

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ПЕКИН, 4 апр – ПРАЙМ. Китай подал иск в механизм урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в ответ на "взаимные" пошлины США, сообщило минкоммерции КНР. “США объявили о введении “взаимных” пошлин в отношении всех торговых партнёров, включая Китай. В ответ на это китайская сторона подала иск в механизм урегулирования споров ВТО”, - говорится в сообщении на сайте ведомства.

https://1prime.ru/20250404/kitay-856386358.html

китай

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китай, сша, вто, мировая экономика, пошлины