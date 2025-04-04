https://1prime.ru/20250404/kitay-856387024.html

Китай ввел контроль за экспортом товаров, связанных с некоторыми РЗМ

Китай ввел контроль за экспортом товаров, связанных с некоторыми РЗМ - 04.04.2025, ПРАЙМ

Китай ввел контроль за экспортом товаров, связанных с некоторыми РЗМ

Китай ввел меры экспортного контроля в отношении товаров, связанных с рядом редкоземельных металлов, сообщило минкоммерции КНР. | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T14:22+0300

2025-04-04T14:22+0300

2025-04-04T14:22+0300

китай

экспорт

редкоземельные элементы

металлы

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ПЕКИН, 4 апр – ПРАЙМ. Китай ввел меры экспортного контроля в отношении товаров, связанных с рядом редкоземельных металлов, сообщило минкоммерции КНР. “Министерство коммерции совместно с Главным таможенным управлением КНР опубликовали объявление о введении мер экспортного контроля в отношении товаров, связанных с семью видами средне- и тяжёлых редкоземельных элементов — самарием, гадолинием, тербием, диспрозием, лютецием, скандием и иттрием”, - говорится в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что меры вступают в силу с момента публикации постановления.

https://1prime.ru/20250404/kitay-856386627.html

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, экспорт, редкоземельные элементы, металлы