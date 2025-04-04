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Китай ввел контроль за экспортом товаров, связанных с некоторыми РЗМ
Китай ввел контроль за экспортом товаров, связанных с некоторыми РЗМ - 04.04.2025, ПРАЙМ
Китай ввел контроль за экспортом товаров, связанных с некоторыми РЗМ
Китай ввел меры экспортного контроля в отношении товаров, связанных с рядом редкоземельных металлов, сообщило минкоммерции КНР. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T14:22+0300
2025-04-04T14:22+0300
2025-04-04T14:22+0300
китай
экспорт
редкоземельные элементы
металлы
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ПЕКИН, 4 апр – ПРАЙМ. Китай ввел меры экспортного контроля в отношении товаров, связанных с рядом редкоземельных металлов, сообщило минкоммерции КНР. “Министерство коммерции совместно с Главным таможенным управлением КНР опубликовали объявление о введении мер экспортного контроля в отношении товаров, связанных с семью видами средне- и тяжёлых редкоземельных элементов — самарием, гадолинием, тербием, диспрозием, лютецием, скандием и иттрием”, - говорится в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что меры вступают в силу с момента публикации постановления.
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китай, экспорт, редкоземельные элементы, металлы
КИТАЙ, экспорт, редкоземельные элементы, металлы
Китай ввел контроль за экспортом товаров, связанных с некоторыми РЗМ
Китай ввел меры экспортного контроля в отношении товаров, связанных с РЗМ
ПЕКИН, 4 апр – ПРАЙМ. Китай ввел меры экспортного контроля в отношении товаров, связанных с рядом редкоземельных металлов, сообщило минкоммерции КНР.
“Министерство коммерции совместно с Главным таможенным управлением КНР опубликовали объявление о введении мер экспортного контроля в отношении товаров, связанных с семью видами средне- и тяжёлых редкоземельных элементов — самарием, гадолинием, тербием, диспрозием, лютецием, скандием и иттрием”, - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уточняется, что меры вступают в силу с момента публикации постановления.
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