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В Кремле рассказали о диалоге по контролю над вооружениями при Байдене
В Кремле рассказали о диалоге по контролю над вооружениями при Байдене - 04.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о диалоге по контролю над вооружениями при Байдене
Все контакты РФ и США по теме контроля над вооружениями при администрации Байдена были прерваны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T13:26+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Все контакты РФ и США по теме контроля над вооружениями при администрации Байдена были прерваны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду командующий европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Европа запрашивает размещение на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет большой дальности. "Вы знаете, что все контакты были прерваны по этой теме тоже во время предыдущей администрации (президента США Джо Байдена - ред.)", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, обсуждалась ли эта тема между Россией и США.
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В Кремле рассказали о диалоге по контролю над вооружениями при Байдене
Песков: контакты РФ и США по контролю над вооружениями при Байдене были прерваны
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Все контакты РФ и США по теме контроля над вооружениями при администрации Байдена были прерваны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду командующий европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Европа запрашивает размещение на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет большой дальности.
"Вы знаете, что все контакты были прерваны по этой теме тоже во время предыдущей администрации (президента США Джо Байдена - ред.)", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, обсуждалась ли эта тема между Россией и США.
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