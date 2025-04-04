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В Кремле рассказали о диалоге по контролю над вооружениями при Байдене - 04.04.2025, ПРАЙМ
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В Кремле рассказали о диалоге по контролю над вооружениями при Байдене
В Кремле рассказали о диалоге по контролю над вооружениями при Байдене - 04.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о диалоге по контролю над вооружениями при Байдене
Все контакты РФ и США по теме контроля над вооружениями при администрации Байдена были прерваны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T13:26+0300
2025-04-04T13:26+0300
политика
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Все контакты РФ и США по теме контроля над вооружениями при администрации Байдена были прерваны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду командующий европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Европа запрашивает размещение на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет большой дальности. "Вы знаете, что все контакты были прерваны по этой теме тоже во время предыдущей администрации (президента США Джо Байдена - ред.)", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, обсуждалась ли эта тема между Россией и США.
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россия, сша
Политика, РОССИЯ, США
13:26 04.04.2025
 
В Кремле рассказали о диалоге по контролю над вооружениями при Байдене

Песков: контакты РФ и США по контролю над вооружениями при Байдене были прерваны

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВизит президента Владимира Путина в Туркменистан
Визит президента Владимира Путина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Все контакты РФ и США по теме контроля над вооружениями при администрации Байдена были прерваны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду командующий европейским командованием США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Европа запрашивает размещение на своей территории системы запуска гиперзвуковых ракет большой дальности.
"Вы знаете, что все контакты были прерваны по этой теме тоже во время предыдущей администрации (президента США Джо Байдена - ред.)", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, обсуждалась ли эта тема между Россией и США.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой Организации - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
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