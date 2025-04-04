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Глава Нацбанка Украины потребовал скорее переименовать копейки в "шаги"
Глава Нацбанка Украины потребовал скорее переименовать копейки в "шаги" - 04.04.2025, ПРАЙМ
Глава Нацбанка Украины потребовал скорее переименовать копейки в "шаги"
Глава Нацбанка Украины (НБУ) Андрей Пышный заявил, что нужно как можно скорее переименовать украинские копейки в "шаги". | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T13:11+0300
2025-04-04T13:11+0300
2025-04-04T13:11+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Глава Нацбанка Украины (НБУ) Андрей Пышный заявил, что нужно как можно скорее переименовать украинские копейки в "шаги". В октябре 2024 года Нацбанк Украины подал в Верховную раду законопроект о переименовании монет национальной валюты из копеек в "шаги", Нацбанк запросил скорейшего рассмотрения документа парламентом. "Сделать это (переименовать копейки в "шаги" - ред.) надо как можно быстрее. Это не будет стоить дополнительных денег. Но это то, что дает нам возможность окончательно разорвать искусственно навязанное родство с агрессором", - заявил Пышный, которого цитирует агентство Укринформ. Глава Нацбанка заявил, что намеренно затягивает с выпуском ежегодного тиража разменных монет номиналом в 50 копеек в надежде на их скорое переименование в "шаги". Как добавил Пышный, у него "не поднимается рука" подписать решение о дополнительном выпуске монет из-за того, что Рада еще не согласилась переименовать монеты.По мнению Пышного, Украина опоздала с решением переименовать копейки в "шаги" на несколько десятков лет, но страна должна сделать все ради того, чтобы "окончательно вернуть свое" и стереть ту связь, которая связывает Киев с Москвой, Минском и Тирасполем.В начале сентября 2024 украинские СМИ сообщили, что национальный банк Украины предлагает заменить название наименьшей денежной единицы в стране с копейки на "шаг", что потребует изменения в законодательстве. Глава Нацбанка Андрей Пышный тогда намекнул, что реформа проводится в рамках так называемой дерусификации, проводимой на Украине.
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украина, нацбанк украины, рада, финансы, банки
Экономика, УКРАИНА, Нацбанк Украины, Рада, Финансы, Банки
Глава Нацбанка Украины потребовал скорее переименовать копейки в "шаги"
Глава НБУ Пышный: нужно переименовать копейки в "шаги", чтобы стереть связь с Россией
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Глава Нацбанка Украины (НБУ) Андрей Пышный заявил, что нужно как можно скорее переименовать украинские копейки в "шаги".
В октябре 2024 года Нацбанк Украины подал в Верховную раду законопроект о переименовании монет национальной валюты из копеек в "шаги", Нацбанк запросил скорейшего рассмотрения документа парламентом.
"Сделать это (переименовать копейки в "шаги" - ред.) надо как можно быстрее. Это не будет стоить дополнительных денег. Но это то, что дает нам возможность окончательно разорвать искусственно навязанное родство с агрессором", - заявил Пышный, которого цитирует агентство Укринформ.
Глава Нацбанка заявил, что намеренно затягивает с выпуском ежегодного тиража разменных монет номиналом в 50 копеек в надежде на их скорое переименование в "шаги". Как добавил Пышный, у него "не поднимается рука" подписать решение о дополнительном выпуске монет из-за того, что Рада еще не согласилась переименовать монеты.
По мнению Пышного, Украина опоздала с решением переименовать копейки в "шаги" на несколько десятков лет, но страна должна сделать все ради того, чтобы "окончательно вернуть свое" и стереть ту связь, которая связывает Киев с Москвой, Минском и Тирасполем.
В начале сентября 2024 украинские СМИ сообщили, что национальный банк Украины предлагает заменить название наименьшей денежной единицы в стране с копейки на "шаг", что потребует изменения в законодательстве. Глава Нацбанка Андрей Пышный тогда намекнул, что реформа проводится в рамках так называемой дерусификации, проводимой на Украине.
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