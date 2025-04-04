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Выборы президента Южной Кореи: что ждать после выборов

Выборы президента Южной Кореи: что ждать после выборов - 04.04.2025, ПРАЙМ

Выборы президента Южной Кореи: что ждать после выборов

Конституционный суд Республики Корея утвердил отрешение от должности президента страны Юн Сок Ёля, в связи с чем в ближайшие два месяца в Южной Корее состоятся... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T06:07+0300

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СЕУЛ, 4 апр - ПРАЙМ. Конституционный суд Республики Корея утвердил отрешение от должности президента страны Юн Сок Ёля, в связи с чем в ближайшие два месяца в Южной Корее состоятся внеочередные выборы. Победитель президентской гонки вступит в должность уже на следующий день после голосования, став главой государства на ближайшие пять лет. Досрочные выборы пройдут в Республике Корея спустя всего три года после избрания Юн Сок Ёля президентом и через восемь лет после того, как в результате импичмента была отстранена от власти другая представительница правящего консервативного лагеря экс-президент Пак Кын Хе. О том, как жители Южной Кореи будут вновь выбирать нового руководителя страны и чего ждать сразу после выборов, - в материале РИА Новости. ДАТА ГОЛОСОВАНИЯ В соответствии с конституцией Республики Корея, внеочередные выборы нового президента проводятся в течение 60 дней с момента утраты соответствующих полномочий предыдущим главой государства. При этом, согласно законодательству о выборах должностных лиц, исполняющий обязанности президента должен утвердить окончательную дату голосования не позже чем за 50 дней до его проведения. Этот срок также не должен включать официальных нерабочих дней, поэтому новые выборы будут проведены не ранее 26 мая. Однако ожидается, что, как и в случае с импичментом Пак Кын Хе, для подготовки к выборам будет решено использовать весь возможный срок, и голосование будет назначено на 3 июня. В 2017 году исполняющий обязанности президента премьер-министр Хван Гё Ан зафиксировал дату выборов на пятый день после решения конституционного суда. ПОДГОТОВКА С момента отрешения от должности действующего президента автоматически начинается и срок для выдвижения кандидатов на предстоящих выборах. Партии начнут подготовку к праймериз, а независимые кандидаты с 7 апреля смогут начать собирать и передавать в центризбирком подписи в поддержку своего выдвижения. За 30 дней до выборов все претенденты, занимающие официальные должности, должны будут их оставить, а за 24 дня начнется официальная регистрация кандидатов. На регистрацию отводится два дня, после чего открывается период агитации. Наиболее значительным событием этого периода являются официальные дебаты представителей ведущих партий, которые обычно проводятся трижды: по политическим, экономическим и социальным вопросам. Первые дебаты в 2017 году прошли через неделю после утверждения центральной избирательной комиссией итогового списка кандидатов, а последние состоялись за два дня до досрочного голосования. ГОЛОСОВАНИЕ Первыми на президентских выборах начнут голосовать южнокорейцы, проживающие за рубежом. Участки в иностранных государствах открываются за две недели до основного дня голосования, принимая граждан в течении шести дней. За восемь суток начинается также четырехдневное голосование на судах, а за два-пять дней до основного дня проводится двухдневное досрочное голосование. Избирательные участки за рубежом будут работать с 8 утра и до 5 вечера, во время досрочного голосования они будут открыты с 6.00 до 18.00, а в основной день голосования - до 20.00 по местному времени (14.00 мск). После закрытия участков начнется подсчет голосов, который может продлится больше шести часов. Однако имя нового президента с большой долей вероятности можно будет назвать уже на основе результатов exit poll, проводимого тремя ведущими телеканалами KBS, MBC и SBS. Результаты этого соцопроса публикуются, как правило, сразу по окончании голосования. УТВЕРЖДЕНИЕ На следующий день после основного дня голосования центральная избирательная комиссия страны проведет пленарное заседание, на котором утвердит итоговые результаты. С этого момента победитель досрочных президентских выборов будет считаться вступившим в должность и сможет исполнять обязанности главы государства. В связи с внеочередным характером выборов церемония инаугурации, проведение которой требует формирования комиссии по передаче президентской власти, не предусмотрена. Но, как и восемь лет назад, она, скорее всего, будет проведена в усеченном формате для узкого круга гостей. В 2017 году церемония состоялась в центральном холле южнокорейского парламента. ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ Основные назначения в президентской администрации были сделаны новым южнокорейским лидером в течение первых двух недель. При этом на формирование нового правительства и утверждение других высокопоставленных чиновников, кандидатуры которых требуют согласования с парламентом, ушло больше двух месяцев. В качестве первой страны для зарубежного визита победивший восемь лет назад Мун Чжэ Ин по традиции выбрал США. Его саммит с Дональдом Трампом состоялся всего спустя 40 дней после президентских выборов. Первая встреча южнокорейского лидера с президентом России Владимиром Путиным прошла в июле на саммите G20. А уже в сентябре Мун Чжэ Ин посетил РФ, приняв участие в III Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

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общество , мировая экономика, сша, рф, владивосток, юн сок ёль, дональд трамп, владимир путин