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Чернышенко рассказал об энергопроектах для Кубы
Чернышенко рассказал об энергопроектах для Кубы - 04.04.2025, ПРАЙМ
Чернышенко рассказал об энергопроектах для Кубы
Россия уделяет повышенное внимание обеспечению энергобезопасности Кубы, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в стране с рабочим визитом. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T20:38+0300
2025-04-04T20:38+0300
2025-04-04T20:38+0300
энергетика
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ГАВАНА, 4 апр - ПРАЙМ. Россия уделяет повышенное внимание обеспечению энергобезопасности Кубы, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в стране с рабочим визитом. "Уделяем повышенное внимание рассмотрению наиболее острых для кубинской стороны вопросов, в частности - обеспечение энергобезопасности страны", - сказал Чернышенко в ходе 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Вице-премьер напомнил, что для этих целей по решению правительства Российской Федерации Гаване был предоставлен госкредит в размере 60 миллионов долларов. По словам Чернышенко, Россия предложила Кубе программу экстренных мер по минимизации последствий энергокризиса, случившегося на острове в конце прошлого года."Предложили программу экстренных мер по минимизации последствий энергокризиса, случившегося на острове в конце прошлого года", - сказал Чернышенко.По словам вице-премьера, Россия в феврале 2025 года поставила на Кубу около 100 тысяч тонн нефти. Также в ноябре 2024 года группа российских специалистов провела комплексное обследование кубинских энергетических мощностей, по итогу которого была разработана программа экстренных мер.Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.
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дмитрий чернышенко, рф, куба
Энергетика, Дмитрий Чернышенко, РФ, КУБА
Чернышенко рассказал об энергопроектах для Кубы
Чернышенко: Россия уделяет повышенное внимание обеспечению энергобезопасности Кубы
ГАВАНА, 4 апр - ПРАЙМ. Россия уделяет повышенное внимание обеспечению энергобезопасности Кубы, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в стране с рабочим визитом.
"Уделяем повышенное внимание рассмотрению наиболее острых для кубинской стороны вопросов, в частности - обеспечение энергобезопасности страны", - сказал Чернышенко в ходе 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Вице-премьер напомнил, что для этих целей по решению правительства Российской Федерации Гаване был предоставлен госкредит в размере 60 миллионов долларов.
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По словам Чернышенко, Россия предложила Кубе программу экстренных мер по минимизации последствий энергокризиса, случившегося на острове в конце прошлого года.
"Предложили программу экстренных мер по минимизации последствий энергокризиса, случившегося на острове в конце прошлого года", - сказал Чернышенко.
По словам вице-премьера, Россия в феврале 2025 года поставила на Кубу около 100 тысяч тонн нефти. Также в ноябре 2024 года группа российских специалистов провела комплексное обследование кубинских энергетических мощностей, по итогу которого была разработана программа экстренных мер.
Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.