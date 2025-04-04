https://1prime.ru/20250404/kuba-856401623.html

Чернышенко рассказал об энергопроектах для Кубы

Чернышенко рассказал об энергопроектах для Кубы - 04.04.2025, ПРАЙМ

Чернышенко рассказал об энергопроектах для Кубы

Россия уделяет повышенное внимание обеспечению энергобезопасности Кубы, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в стране с рабочим визитом. | 04.04.2025, ПРАЙМ

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2025-04-04T20:38+0300

энергетика

дмитрий чернышенко

рф

куба

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ГАВАНА, 4 апр - ПРАЙМ. Россия уделяет повышенное внимание обеспечению энергобезопасности Кубы, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в стране с рабочим визитом. "Уделяем повышенное внимание рассмотрению наиболее острых для кубинской стороны вопросов, в частности - обеспечение энергобезопасности страны", - сказал Чернышенко в ходе 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Вице-премьер напомнил, что для этих целей по решению правительства Российской Федерации Гаване был предоставлен госкредит в размере 60 миллионов долларов. По словам Чернышенко, Россия предложила Кубе программу экстренных мер по минимизации последствий энергокризиса, случившегося на острове в конце прошлого года."Предложили программу экстренных мер по минимизации последствий энергокризиса, случившегося на острове в конце прошлого года", - сказал Чернышенко.По словам вице-премьера, Россия в феврале 2025 года поставила на Кубу около 100 тысяч тонн нефти. Также в ноябре 2024 года группа российских специалистов провела комплексное обследование кубинских энергетических мощностей, по итогу которого была разработана программа экстренных мер.Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.

https://1prime.ru/20250403/kuba-856360011.html

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дмитрий чернышенко, рф, куба