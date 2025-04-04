https://1prime.ru/20250404/kuba-856402267.html
Экспорт российской продукции АПК на Кубу в 2024 году вырос на 20,1%
Экспорт российской продукции АПК на Кубу в 2024 году вырос на 20,1% - 04.04.2025, ПРАЙМ
Экспорт российской продукции АПК на Кубу в 2024 году вырос на 20,1%
Экспорт российской продукции АПК на Кубу в 2024 год в стоимостном выражении вырос на 20,1% по сравнению с 2023 годом, а объем взаимной торговли увеличился на... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T20:47+0300
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экономика
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Экспорт российской продукции АПК на Кубу в 2024 год в стоимостном выражении вырос на 20,1% по сравнению с 2023 годом, а объем взаимной торговли увеличился на 13,4%, сообщили в Минсельхозе РФ. Ранее в пятницу в Гаване прошла рабочая встреча заместителя министра сельского хозяйства РФ Максима Титова с кубинским коллегой Телсе Абдель Гонсалесом Морейрой, в рамках которой стороны обсудили вопросы взаимной торговли продовольствием и удобрениями и создание совместных инвестиционных проектов в агропромышленном секторе. "Как отметил Максим Титов, в настоящее время между странами наблюдается положительная динамика товарооборота продукции АПК. В 2024 году объем взаимной торговли увеличился на 13,4% по сравнению с предыдущим годом, при этом экспорт отечественной продукции в стоимостном выражении вырос на 20,1%. Среди основных экспортируемых из России продуктов – пшеница и растительные масла", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что страны продолжают взаимодействие в сфере ветеринарного и фитосанитарного надзора (в частности, на Кубе аккредитована российская система государственного ветеринарного надзора на мясо птицы, свинину, говядину и молочную продукцию). Продолжается сотрудничество по вопросу экспорта на Кубу диагностических средств и ветпрепаратов, а также внедрения электронной сертификации подконтрольной животноводческой продукции и интеграции информационных систем, добавили в Минсельхозе. Кроме того, в министерстве отметили, что стороны обсудили перспективы сотрудничества в научно-образовательной сфере: в частности, Титов выразил уверенность в дальнейшем укреплении взаимодействия двух стран в рамках механизма рабочей группы по российско-кубинскому сотрудничеству в области сельского хозяйства.
https://1prime.ru/20250404/gaz-856402144.html
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куба, россия, минсельхоз
Экономика, КУБА, РОССИЯ, Минсельхоз
Экспорт российской продукции АПК на Кубу в 2024 году вырос на 20,1%
Минсельхоз РФ: экспорт российской продукции АПК на Кубу в 2024 г вырос на 20,1%
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Экспорт российской продукции АПК на Кубу в 2024 год в стоимостном выражении вырос на 20,1% по сравнению с 2023 годом, а объем взаимной торговли увеличился на 13,4%, сообщили в Минсельхозе РФ.
Ранее в пятницу в Гаване прошла рабочая встреча заместителя министра сельского хозяйства РФ Максима Титова с кубинским коллегой Телсе Абдель Гонсалесом Морейрой, в рамках которой стороны обсудили вопросы взаимной торговли продовольствием и удобрениями и создание совместных инвестиционных проектов в агропромышленном секторе.
"Как отметил Максим Титов, в настоящее время между странами наблюдается положительная динамика товарооборота продукции АПК. В 2024 году объем взаимной торговли увеличился на 13,4% по сравнению с предыдущим годом, при этом экспорт отечественной продукции в стоимостном выражении вырос на 20,1%. Среди основных экспортируемых из России продуктов – пшеница и растительные масла", - говорится в сообщении.
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В ведомстве уточнили, что страны продолжают взаимодействие в сфере ветеринарного и фитосанитарного надзора (в частности, на Кубе аккредитована российская система государственного ветеринарного надзора на мясо птицы, свинину, говядину и молочную продукцию). Продолжается сотрудничество по вопросу экспорта на Кубу диагностических средств и ветпрепаратов, а также внедрения электронной сертификации подконтрольной животноводческой продукции и интеграции информационных систем, добавили в Минсельхозе.
Кроме того, в министерстве отметили, что стороны обсудили перспективы сотрудничества в научно-образовательной сфере: в частности, Титов выразил уверенность в дальнейшем укреплении взаимодействия двух стран в рамках механизма рабочей группы по российско-кубинскому сотрудничеству в области сельского хозяйства.