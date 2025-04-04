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Россия и Куба подписали 13 документов о сотрудничестве - 04.04.2025, ПРАЙМ
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Россия и Куба подписали 13 документов о сотрудничестве
Россия и Куба подписали 13 документов о сотрудничестве - 04.04.2025, ПРАЙМ
Россия и Куба подписали 13 документов о сотрудничестве
Россия и Куба подписали 13 документов о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T21:56+0300
2025-04-04T21:56+0300
россия
куба
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ГАВАНА, 4 апр - ПРАЙМ. Россия и Куба подписали 13 документов о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости. Церемония состоялась в рамках рабочего визита на Кубу российской делегации во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, приуроченного к 65-летию восстановления двусторонних дипломатических отношений между двумя странами. В столице республики - Гаване - прошло 22-е заседание Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Стороны подписали соглашения в области здравоохранения, образования, а также искусственного интеллекта. Все это нацелено на укрепление сотрудничества между Россией и Кубой.
https://1prime.ru/20250404/kuba-856402267.html
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россия, куба, дмитрий чернышенко
РОССИЯ, КУБА, Дмитрий Чернышенко
21:56 04.04.2025
 
Россия и Куба подписали 13 документов о сотрудничестве

Россия и Куба подписали в рамках визита делегации из РФ 13 документов о сотрудничестве

© Unsplash/AXP PhotographyГавана, Куба
Гавана, Куба
© Unsplash/AXP Photography
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ГАВАНА, 4 апр - ПРАЙМ. Россия и Куба подписали 13 документов о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония состоялась в рамках рабочего визита на Кубу российской делегации во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, приуроченного к 65-летию восстановления двусторонних дипломатических отношений между двумя странами.
В столице республики - Гаване - прошло 22-е заседание Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Стороны подписали соглашения в области здравоохранения, образования, а также искусственного интеллекта. Все это нацелено на укрепление сотрудничества между Россией и Кубой.
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РОССИЯКУБАДмитрий Чернышенко
 
 
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