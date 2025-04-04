https://1prime.ru/20250404/kuba-856403645.html
Россия и Куба подписали 13 документов о сотрудничестве
Россия и Куба подписали 13 документов о сотрудничестве - 04.04.2025, ПРАЙМ
Россия и Куба подписали 13 документов о сотрудничестве
Россия и Куба подписали 13 документов о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T21:56+0300
2025-04-04T21:56+0300
2025-04-04T21:56+0300
россия
куба
дмитрий чернышенко
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/10/841251012_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_78f7e330facb0baeb9a05ff30aca2251.jpg
ГАВАНА, 4 апр - ПРАЙМ. Россия и Куба подписали 13 документов о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости. Церемония состоялась в рамках рабочего визита на Кубу российской делегации во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, приуроченного к 65-летию восстановления двусторонних дипломатических отношений между двумя странами. В столице республики - Гаване - прошло 22-е заседание Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Стороны подписали соглашения в области здравоохранения, образования, а также искусственного интеллекта. Все это нацелено на укрепление сотрудничества между Россией и Кубой.
https://1prime.ru/20250404/kuba-856402267.html
куба
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/10/841251012_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2f2cb6ded7cf9c155ad550a6b1f227d5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, куба, дмитрий чернышенко
РОССИЯ, КУБА, Дмитрий Чернышенко
Россия и Куба подписали 13 документов о сотрудничестве
Россия и Куба подписали в рамках визита делегации из РФ 13 документов о сотрудничестве
ГАВАНА, 4 апр - ПРАЙМ. Россия и Куба подписали 13 документов о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония состоялась в рамках рабочего визита на Кубу российской делегации во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, приуроченного к 65-летию восстановления двусторонних дипломатических отношений между двумя странами.
В столице республики - Гаване - прошло 22-е заседание Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Стороны подписали соглашения в области здравоохранения, образования, а также искусственного интеллекта. Все это нацелено на укрепление сотрудничества между Россией и Кубой.
Экспорт российской продукции АПК на Кубу в 2024 году вырос на 20,1%