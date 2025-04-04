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Lada осталась лидером продаж новых легковушек в России - 04.04.2025, ПРАЙМ
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Lada осталась лидером продаж новых легковушек в России
Lada осталась лидером продаж новых легковушек в России - 04.04.2025, ПРАЙМ
Lada осталась лидером продаж новых легковушек в России
Отечественный бренд Lada по итогам марта сохранил лидерство в списке наиболее продаваемых легковых автомобилей в РФ, на него пришлось 31,5% от всех продаж... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T10:02+0300
2025-04-04T10:02+0300
бизнес
lada
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Отечественный бренд Lada по итогам марта сохранил лидерство в списке наиболее продаваемых легковых автомобилей в РФ, на него пришлось 31,5% от всех продаж легковушек, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "На российском рынке по-прежнему доминирует отечественная марка Lada, на долю которой в начале весны пришлось более 31% (год назад этот показатель находился на уровне ниже 28%), что в количественном выражении составляет 25 167 проданных экземпляров", - говорится в сообщении. В материалах уточняется, что доля Lada составила 31,5%. Самой популярной иномаркой в марте стал китайский Haval, чьи продажи составили 9,8 тысячи штук, а доля рынка - 12,3%. Тройку лидеров замыкает китайский Chery, продажи которого составили 8,4 тысячи машин, на его долю в марте пришлось 10,5% от всех проданных легковушек. В топ-5 вошли еще два "китайца" - Geely и Changan. Их продажи составили 5,1 и 3,8 тысячи машин соответственно, доли на рынке - 6,4% и 4,7%. "В модельном рейтинге по-прежнему первенствуют автомобили семейства Lada Granta (в том числе произведенные на его базе), которые в марте были реализованы в количестве 10 701 единицы. Это на 42,9% меньше, чем год назад. За ними располагается другое вазовское семейство – Lada Vesta, результат которого в начале весны составил 7 181 проданный автомобиль (-35,6%)", - уточнили в "Автостате". По данным агентства, в марте продажи новых легковых автомобилей в России составили 79,8 тысячи штук, что на 45,5% меньше, чем годом ранее.
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бизнес, lada
Бизнес, Lada
10:02 04.04.2025
 
Lada осталась лидером продаж новых легковушек в России

"Автостат": Lada в марте осталась лидером продаж новых легковушек в России

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкLADA Aura
LADA Aura - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Отечественный бренд Lada по итогам марта сохранил лидерство в списке наиболее продаваемых легковых автомобилей в РФ, на него пришлось 31,5% от всех продаж легковушек, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"На российском рынке по-прежнему доминирует отечественная марка Lada, на долю которой в начале весны пришлось более 31% (год назад этот показатель находился на уровне ниже 28%), что в количественном выражении составляет 25 167 проданных экземпляров", - говорится в сообщении. В материалах уточняется, что доля Lada составила 31,5%.
Самой популярной иномаркой в марте стал китайский Haval, чьи продажи составили 9,8 тысячи штук, а доля рынка - 12,3%. Тройку лидеров замыкает китайский Chery, продажи которого составили 8,4 тысячи машин, на его долю в марте пришлось 10,5% от всех проданных легковушек.
В топ-5 вошли еще два "китайца" - Geely и Changan. Их продажи составили 5,1 и 3,8 тысячи машин соответственно, доли на рынке - 6,4% и 4,7%.
"В модельном рейтинге по-прежнему первенствуют автомобили семейства Lada Granta (в том числе произведенные на его базе), которые в марте были реализованы в количестве 10 701 единицы. Это на 42,9% меньше, чем год назад. За ними располагается другое вазовское семейство – Lada Vesta, результат которого в начале весны составил 7 181 проданный автомобиль (-35,6%)", - уточнили в "Автостате".
По данным агентства, в марте продажи новых легковых автомобилей в России составили 79,8 тысячи штук, что на 45,5% меньше, чем годом ранее.
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