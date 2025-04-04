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Киев попросит ЕС продлить торговые льготы для сельхоз продукции, пишут СМИ
Киев попросит ЕС продлить торговые льготы для сельхоз продукции, пишут СМИ - 04.04.2025, ПРАЙМ
Киев попросит ЕС продлить торговые льготы для сельхоз продукции, пишут СМИ
Украина планирует обратиться к Европе с просьбой продлить действие торговых льгот до конца года, сообщает портал Euractiv. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T08:46+0300
2025-04-04T08:46+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Украина планирует обратиться к Европе с просьбой продлить действие торговых льгот до конца года, сообщает портал Euractiv. В мае 2024 года совет ЕС завершил процедуру продления еще на год с июня 2024 по июнь 2025 года беспошлинного ввоза товаров с Украины с рядом ограничений в отношении некоторых видов сельхозпродукции. "Украинское правительство обратится к Европейской комиссии с призывом продлить действие временных торговых льгот, срок которых истекает 5 июня, до конца года, чтобы не допустить возврата к довоенным торговым барьерам между Киевом и ЕС", - говорится материале, в опубликованном на сайте портала. Ссылаясь на заместителя министра Украины по аграрной политике Оксану Осмачко, издание сообщает, что Киев считает вопрос сохранения льгот приоритетным и попытается найти долгосрочное решение по послаблениям для украинской продукции в ходе заседания совета ассоциации ЕС-Украина, которое должно пройти на следующей неделе в Брюсселе. ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года. В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
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сельское хозяйство, украина, ес
Экономика, Сельское хозяйство, УКРАИНА, ЕС
Киев попросит ЕС продлить торговые льготы для сельхоз продукции, пишут СМИ
Euractiv: Украина попросит ЕС продлить торговые льготы для сельхоз продукции
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Украина планирует обратиться к Европе с просьбой продлить действие торговых льгот до конца года, сообщает портал Euractiv.
В мае 2024 года совет ЕС завершил процедуру продления еще на год с июня 2024 по июнь 2025 года беспошлинного ввоза товаров с Украины с рядом ограничений в отношении некоторых видов сельхозпродукции.
"Украинское правительство обратится к Европейской комиссии с призывом продлить действие временных торговых льгот, срок которых истекает 5 июня, до конца года, чтобы не допустить возврата к довоенным торговым барьерам между Киевом и ЕС", - говорится материале, в опубликованном на сайте портала.
Ссылаясь на заместителя министра Украины по аграрной политике Оксану Осмачко, издание сообщает, что Киев считает вопрос сохранения льгот приоритетным и попытается найти долгосрочное решение по послаблениям для украинской продукции в ходе заседания совета ассоциации ЕС-Украина, которое должно пройти на следующей неделе в Брюсселе.
ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года.
В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября.
Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино.
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