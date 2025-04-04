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Илон Маск призвал освободить Марин Ле Пен после обвинительного приговора - 04.04.2025, ПРАЙМ
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Илон Маск призвал освободить Марин Ле Пен после обвинительного приговора
Илон Маск призвал освободить Марин Ле Пен после обвинительного приговора - 04.04.2025, ПРАЙМ
Илон Маск призвал освободить Марин Ле Пен после обвинительного приговора
Американский предприниматель Илон Маск призвал освободить лидера французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен после ее обвинительного судебного... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T08:41+0300
2025-04-04T08:41+0300
политика
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск призвал освободить лидера французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен после ее обвинительного судебного приговора. Ранее президент США Дональд Трамп не согласился с приговором Ле Пен, вся вина которой, по его мнению, заключалась в "бухгалтерской ошибке". "Свободу Ле Пен!" - так Маск прокомментировал публикацию Трампа с критикой приговора французского политика в соцсети Х. Суд Парижа в понедельник вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил ей избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
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марин ле пен, еп, париж, сша, дональд трамп, илон маск
Политика, Марин Ле Пен, ЕП, Париж, США, Дональд Трамп, Илон Маск
08:41 04.04.2025
 
Илон Маск призвал освободить Марин Ле Пен после обвинительного приговора

Маск призвал освободить лидера партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon MuskАмериканский бизнесмен Элон Маск
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon Musk
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск призвал освободить лидера французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен после ее обвинительного судебного приговора.
Ранее президент США Дональд Трамп не согласился с приговором Ле Пен, вся вина которой, по его мнению, заключалась в "бухгалтерской ошибке".
"Свободу Ле Пен!" - так Маск прокомментировал публикацию Трампа с критикой приговора французского политика в соцсети Х.
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП.
Как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил ей избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2025
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Вчера, 15:41
 
ПолитикаМарин Ле ПенЕППарижСШАДональд ТрампИлон Маск
 
 
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