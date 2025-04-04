https://1prime.ru/20250404/mask-856372419.html

Илон Маск призвал освободить Марин Ле Пен после обвинительного приговора

Илон Маск призвал освободить Марин Ле Пен после обвинительного приговора - 04.04.2025, ПРАЙМ

Илон Маск призвал освободить Марин Ле Пен после обвинительного приговора

Американский предприниматель Илон Маск призвал освободить лидера французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен после ее обвинительного судебного... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T08:41+0300

2025-04-04T08:41+0300

2025-04-04T08:41+0300

политика

марин ле пен

еп

париж

сша

дональд трамп

илон маск

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855306892_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_6934ea0f132408dd27af8354c917480c.jpg

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск призвал освободить лидера французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен после ее обвинительного судебного приговора. Ранее президент США Дональд Трамп не согласился с приговором Ле Пен, вся вина которой, по его мнению, заключалась в "бухгалтерской ошибке". "Свободу Ле Пен!" - так Маск прокомментировал публикацию Трампа с критикой приговора французского политика в соцсети Х. Суд Парижа в понедельник вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил ей избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.

https://1prime.ru/20250403/mask-856354417.html

париж

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

марин ле пен, еп, париж, сша, дональд трамп, илон маск