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Маск надеется, что новые терминалы Starlink помогут Украине "достичь мира"

Маск надеется, что новые терминалы Starlink помогут Украине "достичь мира" - 04.04.2025, ПРАЙМ

Маск надеется, что новые терминалы Starlink помогут Украине "достичь мира"

Американский предприниматель Илон Маск выразил надежду, что недавно переданные Украине терминалы Starlink помогут в "достижении мира". | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T09:45+0300

2025-04-04T09:45+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск выразил надежду, что недавно переданные Украине терминалы Starlink помогут в "достижении мира". Ранее украинский вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Польша передала Украине пять тысяч терминалов Starlink. "Я надеюсь, что они будут полезными и мир будет скоро достигнут", - прокомментировал Маск в соцсети X заявление Федорова. Предприниматель также поблагодарил за поставки Польшу и польского министр информатизации Кшиштофа Гавковского. Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Ранее британская газета inews со ссылкой на украинского командира сообщала, что более половины подразделений ВСУ лишатся линий связи, если системы спутникового интернета Starlink на Украине будут отключены. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее владелец Starlink Илон Маск опроверг эту информацию.

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сша, илон маск, starlink, spacex, всу, украина